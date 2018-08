02 agosto 2018

News, Video

Bambini in auto, viaggiare sicuri

La campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale VISION 0 - Regole per il trasporto dei bambini in auto , promossa dal Ministero della Salute e dalla Società italiana di pediatria insegna come scegliere il seggiolino più adatto e illustra semplici regole per proteggere la salute dei bambini durante i viaggi.