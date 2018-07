30 luglio 2018

Come va trattata la pelle disidratata

Secca, dal colorito spento, solcata da piccole rughe, ruvida, screpolata, poco elastica e, spesso, desquamata. Queste sono le caratteristiche principali della disidratazione che può colpire tutti i tipi di pelle in tutte le fasi della vita e può essere costituzionale o episodica. La secchezza della pelle può essere di due tipi: disidratata, con una carenza soprattutto di acqua e alipidica, cioè con carenza di grassi; spesso le due situazioni, soprattutto nelle cuti mature, si possono presentare in contemporanea.I trattamenti dermocosmetici possono aiutare a ripristinare il livello di idratazione necessario, apportando anche elementi (come l'acido pirridon-carbossilico) per ricostruire il fattore naturale idratante della pelle (chiamato anche NMF dall'inglese Natural Moisturizing Factor) o sostanze antievaporanti come la glicerina e, ancora, ingredienti affini alla pelle come l'acido ialuronico, il collagene , l'elastina e molti altri.Per contrastare la disidratazione cutanea bisogna quindi impostare una beauty routine mirata che parte dalla detersione e che, per questo tipo di cute, deve rimuovere le impurità senza alterare il film idrolipidico e le sostanze che hanno lo scopo di trattenere l'acqua nella pelle. Per il viso possono essere usati latte e tonico, creme detergenti, acque termali e micellari oppure oli struccanti. Utile è l'impiego di una maschera o un impacco idratante da lasciare in posa per almeno 10 minuti e asportare poi con una salviettina senza risciacquo. Per pulire in profondità una cute disidratata non è adatto un trattamento di esfoliazione a meno che sia molto leggero e subito controbilanciato da una maschera idratante. Questa operazione però va fatta non più di una volta al mese. Per quanto riguarda il trattamento viso, mattina e sera, è indispensabile ripristinare l'equilibrio idrolipidico con prodotti altamente idratanti. Nei periodi in cui la pelle è particolarmente disidratata è ideale trattarla con un siero che contenga attivi come acido ialuronico, NMF ricostituito, collagene, urea, per poi passare a crema specifica per la tipologia di cute (mista o secca). La sera, invece, per le pelli secche è consigliata una crema nutriente protettiva, per quelle miste o grasse è necessario optare per una crema idratante specifica.Per l'igiene del corpo con epidermide disidratata il consiglio è quello di adottare doccia o bagnoschiuma delicati con funzionalità idratanti e sceglierli in base alle caratteristiche cutanee di queste zone. Per quanto riguarda i trattamenti è ideale applicare, anche più volte al giorno, un fluido idratante allo scopo di ripristinare le normali funzioni della cute.Se avete una cute disidratata è necessario che la protezione dai raggi ultravioletti venga garantita tutto l'anno e non solo d'estate. Inoltre è importante, dopo l'utilizzo di un detergente durante o il bagno o la doccia, prestare attenzione al risciacquo che deve essere abbondante per eliminare del tutto dalla pelle del corpo le tracce di tensioattivi che danneggiano il film idrolipidico aggravando la disidratazione.

Se avete la pelle disidratata è bene che prestiate attenzione al make-up , in particolare al fondotinta, che deve essere anche idratante e non ostacolare la normale traspirazione cutanea. E' utile bere molta acqua, asciugarsi con cura dopo il contatto con l'acqua, non lavare il viso con acque troppo calcaree o clorate e non effettuare bagni troppo prolungati.

Elisa da Vinci