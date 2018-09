04 settembre 2018

News

Fisioterapisti in farmacia, nuova edizione della campagna "le mani giuste"

Nella settimana dall'8 al 15 settembre, in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia che si celebra l'8 settembre, nelle farmacie aderenti sarà a disposizione degli utenti un fisioterapista pronto a offrire consulti gratuiti e informazioni sulla fisioterapia, anche con l'aiuto di opuscoli.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Federfarma e l'Associazione italiana fisioterapisti A.I.F.I. Tra i temi trattati, spiegano i promotori, ci saranno ad esempio l'importanza di una corretta postura sin da bambini, tra i banchi di scuola, o l'utilità della fisioterapia nel contrasto dell'incontinenza.

Anche quest'anno Federfarma patrocina l'iniziativa, ricordando che vuole "contrastare l'abusivismo professionale che colpisce la figura del fisioterapista e rafforzare il ruolo della farmacia quale centro per l'erogazione di servizi e di informazioni sanitarie per i cittadini".

Saranno i fisioterapisti A.I.F.I., riconoscibili dalla tessera associativa, a contattare nei prossimi giorni le farmacie e a concordare le modalità operative con quelle che vorranno ospitarli. Federfarma invita gli associati a "collaborare alla riuscita della campagna", che "rappresenta un'occasione per accrescere il rapporto di fiducia con il cittadino e offre l'opportunità di collaborare con altri professionisti sanitari per dare un servizio più articolato alla collettività".

fonte: Federfarma