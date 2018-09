07 settembre 2018

News

Miopia: prevenire e correggere

La miopia è un disturbo della vista che permette una visione nitida degli oggetti vicini - se la persona non ha grossi problemi visivi - ma non permette una messa fuoco precisa degli oggetti lontani. Quanto più l'oggetto è distante, tanto più la visione risulta sfocata, annebbiata. Un esempio: un miope di 3-4 diottrie vede a fuoco fino a circa 40 centimetri. Poi, progressivamente vede sempre peggio. Questa condizione ha conseguenze ancora più pesanti di notte, quindi alla guida, quando la miopia soffre l'assenza di fonti di luce.

È una patologia in aumento anche per il mutare del nostro stile di vita che ci porta sempre meno a frequentare ampi spazi all'aperto e ci concentra dentro spazi chiusi a guadare oggetti vicini come computer, cellulare, libri.

Miopia nei bambini

Ci sono dei segnali che possono aiutare i genitori e il personale scolastico a individuare l'insorgere della miopia nei bambini. Il disturbo che viene segnalato più comunemente è vedere sfocato quanto è scritto alla lavagna. Oppure, la tendenza ad avvicinare la testa moltissimo ai libri, ai quaderni. Talvolta il disturbo visivo non viene capito e si lamenta la distrazione, la svogliatezza dell'alunno che invece semplicemente non vede bene.

È allora importante sapere che l'occhio non è già completamente sviluppato alla nascita. E sarebbe utile, dopo i 3 anni, sottoporre il bambino ogni 6 mesi circa ad una visita oculistica. In questo modo si possono correggere i problemi precocemente e con maggiori margini di successo.

Non è stata dimostrata un'ereditarietà completa, ma le statistiche confermano che è molto più facile che un genitore miope trasmetta questo disturbo al figlio.

Miopia più diffusa tra le donne

Come correggere la miopia

Intorno ai 40 anni alcune forme di miopia tendono a stabilizzarsi. Anche se spesso questo 'aggiustamento' naturale si accompagna all'insorgere della presbiopia. Va detto che particolari condizioni di salute possono contribuire significativamente nella donna a un aumento della miopia. Durante la gravidanza e l'allattamento, la miopia può peggiorare. Talvolta l'aggravamento è transitorio e tende a regredire successivamente. Ma anche l'uso della pillola contraccettiva può incidere su un aumento del disturbo.

Come si corregge la miopia? Il consiglio è di usare sempre gli occhiali. Per chi invece fa ricorso alle lenti a contatto, gli specialisti suggeriscono di toglierle a casa e comunque di 'indossarle' solo poche ore al giorno. Dopo averle tolte, è importante idratare l'occhio con lacrime artificiali che permettono di 'riorganizzare' la cornea più velocemente possibile. Infine l'intervento chirurgico con il laser quando la miopia si è stabilizzata.



Carla De Meo