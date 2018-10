30 settembre 2018

Eventi

Gonfiore addominale: risponde in diretta la dott.ssa Serena Missori

Soffri di gonfiore addominale? Hai difficoltà ad andare in bagno? Hai problemi di digestione? Con molta probabilità, tutto questo è causato da un cattivo funzionamento del tuo intestino.

Come risolvere il problema? La nostra autrice Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista è pronta a rispondere a tutte le tue domande!

Vuoi sapere come eliminare il gonfiore addominale?

I consigli della dottoressa Serena Missori

"Una delle prime domande che rivolgo ai miei pazienti è quanto e come vanno in bagno. Infatti dobbiamo considerare come ripuliamo il nostro organismo in modo fisiologico per capire se il nostro intestino funziona bene".



Ma quali dettagli osservare?



1) Frequenza

"Quando la frequenza della nostra evacuazione è regolare (almeno una/due volte al giorno) significa che siamo in salute. L'irregolarità potrebbe, invece, essere sintomo di problemi intestinali, patologie o grande stress."



2) Odore

"Un cattivo odore delle feci può essere sintomo di cattiva digestione o, peggio, di malassorbimento."



3) Peso

"Delle feci particolarmente "pesanti" che affondano nell'acqua, potrebbero essere sintomo di cattiva digestione o di una alimentazione non adeguata, ma anche di una masticazione inefficace.



4) Colore

"Il colore dovrebbe essere fra il marrone chiaro e il marrone scuro e, in ogni caso, il più possibile omogeneo."



Cosa posso fare per avere un addome senza gonfiori?



"Nel mio libro "La Dieta dei Biotipi" ti spiego come funzionano gli organismi dei biotipi e quale alimentazione è il caso di seguire per stare in salute e in forma.

Se hai altre domande, ti aspetto sulla mia pagina Facebook. Lascia la tua domanda con un commento in questo post".

