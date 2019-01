17 gennaio 2019

Fabbisogno calorico, come calcolarlo

Età, sesso, tipo di attività. Tante sono le condizioni che influiscono sul fabbisogno calorico quotidiano. Ma il totale delle calorie necessarie a ciascuno dovrebbe anche essere visto non come un dato isolato, ma nel contesto di quello che viene chiamato "bilancio energetico".

Alla composizione del bilancio energetico concorrono tre elementi:

il metabolismo basale (per il 60-70%);

la termogenesi indotta dalla dieta (TID, per il 10%);

l'attività fisica (per il 20-30%).

Il metabolismo basale è dato dalla quantità di energia necessaria al compimento delle funzioni fisiologiche, in uno stato di riposo e rilassamento psico-fisico (non nel sonno). Il metabolismo basale è più alto per gli uomini, diminuisce con l'avanzare dell'età ed è direttamente legato alla massa magra dell'individuo.

La TID è invece l'energia necessaria all'organismo per digerire e metabolizzare gli alimenti introdotti con la dieta. Sono le proteine a richiedere più energia per essere assorbite; seguono alcol, carboidrati e grassi

Per quanto riguarda l'attività fisica, l'energia necessaria dipende dal tipo di lavoro e dall'impegno che richiede, dall'intensità e frequenza con la quale viene praticato, dalla durata e infine anche dalla massa corporea dell'individuo.

Calcolare il proprio fabbisogno calorico e metabolismo basale può essere utile per indirizzare eventuali diete dimagranti, o ingrassanti, tenendo presente che nel primo caso non si dovrebbe mai assumere una quantità di calorie inferiore a quelle richieste dal metabolismo basale.

Qui è possibile calcolare il proprio fabbisogno calorico e il metabolismo basale.

Stefania Cifani