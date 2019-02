03 febbraio 2019

World Cancer Day: ‘I Am and I Will’ la campagna AIRC contro il cancro

L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, partecipa al World Cancer Day, Giornata Mondiale contro il Cancro promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per lunedì 4 febbraio, lanciando anche in Italia 'I Am and I Will', una campagna mondiale che invita tutti ad impegnarsi in prima persona nella battaglia contro il cancro.

I ricercatori stanno lavorando senza sosta per migliorare le cure contro il cancro, attraverso lo sviluppo di diagnosi sempre più precoci e di trattamenti sempre più efficaci e personalizzati.

Ma la situazione potrebbe migliorare ulteriormente se tutti adottassimo abitudini e comportamenti più salutari. A confermarlo è il World Cancer Research Fund - Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) che da anni si occupa di studiare come dieta, peso e attività fisica influiscano sul rischio di sviluppare un tumore.

Il decalogo dei ricercatori contro il cancro

Dopo un lavoro di revisione di migliaia di studi, il WCRF ha pubblicato un vero e proprio decalogo di indicazioni che, se seguite, possono ridurre il rischio di sviluppare un cancro nel corso della vita:

mantenere il giusto peso ;

; fare attività fisica;

seguire una dieta ricca di cereali integrali, verdura, frutta e legumi;

ricca di cereali integrali, verdura, frutta e legumi; limitare cibi confezionati, ricchi in grassi, amidi e zuccheri;

limitare il consumo di carni rosse ed evitare quelle lavorate;

limitare le bevande zuccherate;

contenere il consumo di alcool;

non utilizzare integratori per prevenire il rischio di cancro.

Ecco inoltre i consigli di tre ricercatori AIRC