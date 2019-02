19 febbraio 2019

News

Obesità infantile, ecco come i genitori possono prevenirla

Raccomandazioni per combattere l’obesità infantile

Un bambino obeso sarà un adulto malato. Ipertensione , diabete di tipo 2, asma, malattie del fegato e depressione: malattie il cui rischio è favorito dall' obesità . Fondamentale dunque mettere in atto, in famiglia, strategie efficaci di lotta all'obesità nei più piccoli.L'impegno dei genitori e dell'intera famiglia può fare la differenza nei tentativi di prevenire o eliminare l'obesità dei bambini, negli ultimi decenni raddoppiata e in alcune fasce di età addirittura triplicata.

Dall' American academy of pediatrics (Aap) alcune semplici raccomandazioni da mettere in pratica nella vita quotidiana.

Innanzitutto, è importante ridurre gli zuccheri e i cibi molto calorici presenti in casa, magari acquistandone meno e conservandoli comunque lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Di contro è importante mettere in primo piano nella dieta frutta e verdura, che devono essere consumate almeno cinque volte al giorno. Mangiare bene però non basta. Gli esperti ricordano infatti che anche il movimento è importante, così come è fondamentale ridurre il tempo trascorso dai ragazzi davanti a uno schermo: via libera allora alle attività di gruppo che coinvolgono magari diversi membri della famiglia e a piccoli accorgimenti di organizzazione degli spazi, come togliere la TV dalla camera da letto e dalla cucina. Ultimo, ma non per importanza è il sonno: i bambini dovrebbero infatti dormire almeno nove ore a notte ed è stato dimostrato che la probabilità di diventare obesi è maggiore se le ore di sonno sono poche.

Ovviamente i genitori non devono introdurre tutte queste modifiche contemporaneamente e soprattutto non devono pensare di farlo da soli: il pediatra in questi casi è l'esperto cui fare riferimento in caso di dubbi o perplessità, viene precisato.