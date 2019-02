21 febbraio 2019

News, Video

Adolescenti, avviata la campagna #Stop Cyberbullismo

Prende il via la Campagna di comunicazione istituzionale "Stop Cyberbullismo" con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo le famiglie con figli adolescenti, sul tema del cyberbullismo attraverso un video istituzionale.

La Campagna è stata realizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia, con la collaborazione, scientifica e tecnica, dell'Istituto degli Innocenti e intende offrire ai genitori specifici strumenti per affrontare situazioni critiche in cui i propri figli sono vittime delle varie forme di bullismo, o cyberbulli.

"Stop Cyberbullismo" si identifica attraverso un logo che rappresenta una mano all'interno di una "@" con chiaro riferimento al mondo della comunicazione digitale. Oltre al video-spot, trasmesso sulle reti RAI, la campagna si avvale di un opuscolo interattivo per i genitori - pensato per essere utilizzato solo nella sua versione digitale - che ha l'obiettivo di aiutarli nel sostenere e guidare i propri figli nel caso siano vittime o cyberbulli.