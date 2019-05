23 maggio 2019

Focus

Quale dieta per perdere peso velocemente?

Più acqua meno calorie

Qual è la dieta che fa dimagrire di più?

Qual è la strategia più efficace per dimagrire?

"Allenati, mangia, sorridi" per mettere in forma fisico e mente

"Dieta del digiuno": la scienza dice che funziona

Cure farmacologiche

Lesono ancora poco note, anche se si è compreso che lo, ha un ruolo determinante nel promuovere l'obesità. Esistono poilegate a mutazioni di un singolo gene, ma sono rarissime. L'epidemia a cui si assiste in questi anni è soprattutto legata ad aumento dell'apporto calorico e diminuzione del dispendio energetico.L'organismo non spreca le energie che introduce con il cibo e se non deve usarle le immagazzina.Non è sempre semplice stabilireper non aumentare di peso e ancora di più che dieta seguire per dimagrire., dalla quantità di grassi o di carboidrati presenti nel cibo, dalla grandezza delle porzioni, da cosa si beve durante i pasti, e senza dubbio dalla forza di volontà.Ma sonoche offrono e di questo si sono occupati gli autori di diverse ricerche in cui ai partecipanti veniva dato lo stesso tipo di cibo ma cotto "in tutte le salse".Il cibo che ha un basso contenuto di umidità: l'uva passa e quella fresca contengono gli stessi macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi) e forniscono 110 calorie ma la differenza sta nella quantità (volume) che se ne consuma. Ragion per cui. E la differenza finale è un senso di sazietà nel primo caso e una sensazione di avere ancora fame nel secondo.SostanzialmenteIn altri studi era stato dimostrato che se ai partecipanti veniva proposto di mangiare un piatto ricco di acqua, tipo insalata o zuppa, prima della pietanza principale, finivano per mangiareLa dieta che fa(con pochi carboidrati) che fa(le altre ne cancellano 7). Ma se si prende in considerazione un periodo più lungo, un anno, i risultati sono praticamente uguali:. Il segreto è la, si può anche passare da una dieta all'altra, l'importante è tenere un regime alimentare controllato.Le diete analizzate dalla ricerca della Mc Master university di Hamilton, Ontario, e pubblicata sul Journal of the american medical association sono: la Atkins (con, ideata dal medico Robert Atkins), la Weight Watchers (o dieta a punti), quella a Zona, la Craig (ideata dalla guru australiana Jenny Craig), la Learn (acronimo di Lifestyle, Exercise, Attitudes, Relationship and Nutrition), la Ornish, la South Beach (ideata dal cardiologo americano Arthur Agatston che punta), la Volumetrica (che calcola la densità calorica), la Nutrisystem (con piatti preconfezionati), la Slimming world (alcuni cibi si mangiano a volontà) e la Rosemary Conley (combinazione di fitness e dieta con pochi grassi e basso indice glicemico).«Le differenze sono minime», spiegano gli autori, «ma i risultati dovrebbero incoraggiare sia medici che pazienti: non è necessario seguire rigidamente una dieta sgradita, si può liberamente cambiare regime se ciò significa più resistenza.».Innanzitutto,, questo è di certo il miglior investimento che si possa fare per perdere peso perché. È dimostrato che, quindi di massa magra oltre a dare una spetto più tonico e quindi più piacevole, a parità di peso, migliora anche il, poiché il muscolo è un tessuto metabolicamente attivo e che quindi consuma, a differenza del tessuto adiposo che invece accumula. Poi bisogna stabilire qual è il, che non è detto che coincida con quello desiderato per la famosa prova costume. Va, quindi, definita una. È diverso, per esempio, perdere 4kg, obiettivo raggiungibile in un mese, rispetto a perdere 30kg, condizione quest'ultima che oltre ad avere un diverso impatto temporale, probabilmente richiede anche unasono un'accoppiata indissolubile per restare in forma. E se a questo binomio aggiungessimo anche il? A unire attività fisica, cibo e mente in un unico programma di remise en forme ci ha pensato, medico chirurgo, specialista in endocrinologia, che ha scritto il volume Allenati, mangia e sorridi È stata chiamata "", ma quella a cui sta lavorando da molti anni il gruppo diretto da, esperto di longevità di origine genovese da molti anni trapiantato negli Stati Uniti, è qualcosa di ben diverso da una dieta, e del. Da molti anni infatti Longo studia gli effetti delladividendosi tra l'Università di Los Angeles (dove insegna biogerontologia e dirige l'istituto per la longevità) e l'Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) di Milano, dove dirige il

Non basta una pillola per dimagrire, se tutto il resto, abitudini alimentari e di vita, resta invariato. Per quanto possano essere efficaci i farmaci (non gli integratori alimentari) da soli non ottengono risultati altrettanto positivi di quelli che otterrebbero se associati a un intervento sullo stile di vita. Anzi, si può dire che il farmaco senza tali modifiche perde di efficacia.



Approfondimenti



Per perdere peso, pesati ogni giorno

Diversi studi hanno messo in luce che l'abitudine a pesarsi aiuta a tenere sotto controllo il peso, ma solo poche ricerche hanno valutato l'importanza di questa abitudine nelle persone che vogliono perdere i chili di troppo.