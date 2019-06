20 giugno 2019

Studio italiano scopre in che modo il batterio dell'ulcera scatena il tumore allo stomaco

Il batterio dell'ulcera (Helicobacter pylori) favorisce lo sviluppo del tumore allo stomaco producendo una infiammazione nociva per l'uomo. Uno studio internazionale guidato dall'immunologo Mario Milco D'Elios dell'Università degli Studi di Firenze e da Marina de Bernard dell'Università di Padova, che sarà pubblicato sulla rivista Cellular Microbiology. Come anticipato in un'intervista all'ANSA: "il lavoro dimostra che Helicobacter è in grado di stimolare a livello gastrico un tipo di infiammazione cronica che, invece di essere protettiva, diviene un mattone essenziale per la genesi del tumore. "Di fatto - spiega D'Elios - è l'aspetto più importante per lo sviluppo del cancro".

Gli esperti studiando i tessuti gastrici ottenuti da pazienti con tumore allo stomaco e confrontandoli con un gruppo di controllo, hanno potuto stabilire che Helicobacter pylori determina l'attivazione di tutta una serie di proteine infiammatorie, (interferone gamma, interleuchine e chemochine infiammatorie), che a lungo andare tracciano la strada che conduce alla formazione tumorale attraverso diversi stadi: l'infiammazione evolve verso la gastrite cronica, quindi verso la lesione precancerosa e altri stadi patologici che sboccano nel cancro.

Piergiorgio Mulas