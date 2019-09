Facciamo sparire la sclerosi multipla con una mela

29 settembre 2019

Laè una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e di cui non esiste la cura definitiva.Da venerdì 4 - giornata del Dono Day - a domenica 6 ottobre ritorna in 5 mila piazze italiane "la Mela di AISM". 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. I fondi raccolti verranno destinati nella ricerca in importanti progetti per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per implementare i servizi dedicati ai giovani i più colpiti dalla malattia.In Italia, ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 122 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni . È la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L'Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l'anno il costo sociale medio della malattia. È un'emergenza sanitaria e sociale.Anche quest'anno è possibile vincere un viaggio per 2 persone a New York per visitare un Centro di ricerca per la sclerosi multipla al Mount Sinai hospital di NY partecipando a #MELAgioco, abbinato a "La Mela di AISM". Qualsiasi donatore (chi va in piazza, chi dona con numero solidale o on line...) potrà partecipare iscrivendosi a melagioco.aism.it. Tutti coloro che si saranno iscritti riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele.