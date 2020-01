31 dicembre 2019

Farmaci e materiale di primo soccorso da portare in valigia

Piccola farmacia da viaggio

Prima di tutto è indispensabile ricordare di portare con sé una scorta di tutti quei farmaci che vengono assunti abitualmente, ad esempio farmaci per il cuore, per la pressione, per il diabete. È consigliabile mettere questi farmaci nel bagaglio a mano, per non essere costretti a interrompere il trattamento in caso di smarrimento o mancata consegna delle valigie.Alcune categorie di farmaci o specifiche strumentazioni mediche devono essere portate insieme a un certificato firmato dal medico, su carta intestata, e preferibilmente in inglese, che attesti che il viaggiatore ha bisogno di quel medicamento o di quella strumentazione medica per uso personale.

• farmaci antidolorifici;

• farmaci antipiretici;

• antibiotici a largo spettro (necessitano di ricetta medica);

• cortisonici in compresse e/o fiale in caso di febbre molto alta o di reazione allergica (necessitano di ricetta medica);

• antibiotici a uso locale intestinale per il trattamento della diarrea del viaggiatore (necessitano di ricetta medica);

• farmaci per limitare la motilità intestinale;

• fermenti lattici, possibilmente in capsule o bustine orosolubili;

• integratori di sali minerali;

• farmaci contro il vomito;

• farmaci contro il mal d'auto, d'aria, di mare (se necessari);

• farmaci antimalarici, quando indicati (necessitano di ricetta medica);

• collirio decongestionante o lacrima artificiale;

• repellenti contro gli insetti per la pelle (a base di DEET o icaridina o citrodiol) e per abiti e zanzariere (a base di permetrina);

• pomata antistaminica per punture di insetti e per dermatiti su basi allergiche;

• pomata antinfiammatoria a base di idrocortisone per punture di insetti, eritemi solari e infiammazioni cutanee;

• pomata antibiotica per infezioni cutanee (necessita di ricetta medica);

• creme solari protettive e creme doposole;

• liquidi per lenti a contatto.

E inoltre:

• cerotti, bende, forbici, pinzette (gli oggetti taglienti non vanno riposti nel bagaglio a mano);

• disinfettante per ferite;

• siringhe sterili;

• termometro;

• una scorta di profilattici.

Alberto Tomasi - Guida alla salute in viaggio

Presidente SIMVIM - Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni