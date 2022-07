Diabete mellito, l’importanza della prevenzione

18 luglio 2022

Aggiornamenti e focus

Quel che emerge da entrambe le rilevazioni, tuttavia, è che al Sud la prevalenza è superiore rispetto al Centro e Nord Italia ed il consumo di farmaci è maggiore del 33% rispetto al Nord del Paese e del 19% rispetto alla media nazionale. Dall'abbondanza dei dati del PASSI emergono informazioni interessanti per quanto riguarda le abitudini e i fattori di rischio.

Tra i malati di diabete i fattori di rischio cardiovascolare sono i più rappresentati: riguardo alle abitudini alimentari per esempio l'89% riferisce di non seguire il consiglio di mangiare cinque porzioni al giorno tra frutta e verdura (come il resto della popolazione (91%); la maggior parte è sovrappeso (il 71% vs 41% fra chi non ha il diabete) e ha una serie di fattori predisponenti quali ipertensione (52% vs 18% fra chi non ha il diabete), colesterolo ad alti livelli (43% vs 21% fra chi non ha il diabete); conduce una vita sedentaria (49% vs 36%) e fuma abitualmente (23% analogamente al resto della popolazione (25%).