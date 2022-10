25 ottobre 2022

Covid-19, nei giovani aumentate le diagnosi di diabete

«Nella primavera del 2020 siamo stati inondati di nuovi casi di diabete di tipo 2 ad esordio giovanile. Eravamo abituati a vedere 50-60 nuovi casi all'anno e questo dato è aumentato a oltre 100 nuovi casi in un anno». Quasi un raddoppio. Kelsey spiega: «I colleghi di altre strutture vedevano la stessa cosa, quindi abbiamo riunito un team di ricercatori per valutare la frequenza e la gravità dei nuovi casi durante il primo anno della pandemia di Covid-19, rispetto alla media dei due anni precedenti». Non è chiaro, scrivono gli autori nello studio, se l'aumento sia stato causato dall'infezione Covid o semplicemente associato a cambiamenti ambientali e fattori di stress durante la pandemia. Sono necessari ulteriori studi anche per capire se l'aumento è limitato agli Stati Uniti, dove è stata condotta la ricerca, e se questo aumento persisterà nel tempo. In tutto il mondo, i bambini hanno frequentato lezioni virtuali, le attività extrascolastiche sono state limitate e le routine quotidiane adattate per ridurre la potenziale esposizione a Sars-CoV-2. Le conseguenze di ciò includevano un aumento del tempo davanti agli schermi, abitudini alimentari malsane, diminuzione dell'attività fisica e cattive abitudini del sonno, fattori che hanno tutti associazioni con un aumento dell'indice di massa corporea (Bmi).

Il lavoro Usa ha riguardato 24 centri, includendo under 21 con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi tra marzo 2018 e febbraio 2021. Sono stati valutati un totale di 3.113 giovani. I nuovi casi nell'anno della pandemia sono saliti a 1.463, dato più alto rispetto alla media (825) dei 2 anni precedenti, 2019 (886) e 2018 (765). Anche la probabilità di presentare scompenso metabolico e chetoacidosi diabetica grave è aumentata in modo significativo durante la pandemia. Un tempo, ricorda la professoressa di Endocrinologia pediatrica della scuola di medicina dell'ateneo del Colorado, «era raro sentire parlare di un bambino con diabete di tipo 2, ma la prevalenza» della malattia del sangue dolce «negli adolescenti è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni. Il diabete di tipo 2 è associato a una malattia rapidamente progressiva e all'insorgenza precoce di complicanze e, sfortunatamente, era in aumento anche prima della pandemia di Covid». Si stima che le diagnosi nei bambini stiano crescendo del 4-5% all'anno. La principale causa di diabete di tipo 2 nei giovanissimi è l'obesità. Negli Stati Uniti, quasi un bambino su tre è in sovrappeso. La pandemia ha introdotto molteplici sfide e una maggiore attenzione ai bambini con disturbi preesistenti come il diabete. Ma occorre approfondire le dinamiche che hanno portato all'impennata di nuove diagnosi nell'anno nero di Covid. «C'è ancora molto lavoro da fare», conclude Kelsey.









