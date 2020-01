01 gennaio 2020

Respirazione corretta: i benefici in tre mosse

Respirazione corretta: i benefici

Non c'è bisogno di dire che la respirazione è fondamentale, è vitale. Forse invece è utile sapere che respirare bene è altrettanto importante. Respirare in modo corretto permette infatti di ossigenare pienamente i tessuti, grazie alla quantità di aria che entra nei polmoni , e trasmettere maggiore energia al nostro corpo per un benessere psico-fisico totale. La seconda conseguenza altrettanto importante della respirazione è l'eliminazione degli scarti, ossia l'anidride carbonica nella fase di espirazione.Oggi noi purtroppo arriviamo ad utilizzare anche meno del 50% del nostro potenziale respiratorio, riducendo di molto i benefici delle due azioni di inspirazione e espirazione. Le ragioni? A parte quelle legate ad una patologia in atto, sicuramente lo stress, la velocità del nostro quotidiano, l'ansia , anche la postura . Il risultato sono respiri brevi che non mettono in movimento l'intera macchina della respirazione e non ci permettono di sfruttare al meglio la nostra capacità polmonare.

I benefici di una corretta respirazione, completa e profonda, sono veramente tanti. Possiamo qui segnalarne solo alcuni:

contribuisce a rafforzare il sistema immunitario

migliora la circolazione sanguigna

esercita una azione depurativa, eliminando le scorie

riduce/controlla i sintomi del dolore

combatte lo stress e l'ansia

migliora la posturamigliora il sonno.

Respirare bene: gli esercizi

È dunque necessario "imparare" a respirare bene per riuscire a trarre tutti i vantaggi da questa azione meccanica e automatica. Ci sono degli esercizi specifici che si possono fare a casa. Si parla di ginnastica del respiro. Ve ne consigliamo uno semplice:

appoggiare le dita sotto il costato infossare le dita all'interno e verso l'alto quando espiriamo ritornare con le dita nella posizione iniziale di appoggio quando inspiriamo.

È un esercizio che permette di prendere confidenza con il proprio corpo e di "sentirsi". Infatti, quando l'elasticità diaframmatica è scarsa (questo non avviene negli sportivi) non si avverte alcuna sensazione fino a non riuscire neppure a infossare le dita all'interno del costato. Il consiglio però è di continuare l'esercizio. I risultati poi arrivano.

Respirazione: come si misura

Ci sono apparecchiature ed esami che permettono di capire se il nostro respiro gode di buona salute. Il più comune, anche di uso "casalingo" è il pulsiossimetro che misura, in modo non invasivo, la quantità di emoglobina legata nel sangue. Dunque, ci segnala se arriva o meno sangue ben ossigenato. Si tratta di una specie di pinza che si applica al dito e registra costantemente l'andamento.

E poi la spirometria - prescritta dal medico - che ci consegna la capacità polmonare. Ci dice quanta aria possono contenere i nostri polmoni e come questa si diffonde attraverso i bronchi.

Carla De Meo