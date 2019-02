13 febbraio 2019

Tutti i segreti di una buona postura

Esercizio 1

Esercizio 2

La corretta postura davanti al pc

Cercare di scrivere i messaggi tenendo il cellulare all'altezza degli occhi Disporre la tastiera alla stessa altezza dei gomiti in modo che le mani possano "riposare" appoggiate alla scrivania Posizionare lo schermo del computer a livello degli occhi E sistemare la sedia in modo che i piedi tocchino terra

, alle, ma anche problemi alle. Sono solo alcune delle conseguenze sulla salute di una cattiva postura che spesso è legata a movimenti o posizioni scorrette che ogni giorno mettiamo in atto senza renderci conto di quanto siano pericolose.Un esempio che riguarda le donne è l'utilizzo ditacchi alti possono essere molto pericolosi per la postura: per un uso quotidiano è meglio sceglierli di altezze intermedie e con un'ampia base di appoggio in modo da distribuire il peso.Un problema che non fa differenze di genere è invece l'uso della tecnologia e ilUna buona postura ci dona un'immagine die in effetti ci fa sentire più sicuri anche. L'importante è rendersi conto della propria postura, migliorarla se necessario e mantenerla nel tempo. Per migliorare la nostra postura bastanoe qualche accortezza.Per comprendere quale deve essere la postura corretta e allenarsi a mantenerla, per esempio, è sufficiente stare in piedi con le spalle, la parte alta della schiena e il fondoschiena appoggiati al muro, tenendo i piedi a circa 5 cm dal muro: se la postura è corretta la schiena non dovrebbe essere del tutto appoggiata, ma si dovrebbe creare un piccolo spazio - sufficiente a far passare una mano - a livello lombare.Poi ci si deve spostare un po' più avanti con i piedi cercando di mantenere la postura.Rinforzare i muscoli della schiena è fondamentale per mantenere la postura. L'uso continuo degli smartphone e dei computer può creare problemi soprattutto alla, ma anche in questo caso leAnche in questo caso sono sicuramente utili esercizi che rinforzano la muscolatura ed è fondamentaleo un