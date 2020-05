14 maggio 2020

Come si usano gli assorbenti igienici

Gli assorbenti igienici vengono inseriti all'interno della vagina durante il ciclo mestruale per impedire la fuoriuscita del sangue. Nonostante siano in commercio dal 1934 negli Stati Uniti e da metà anni Sessanta in Italia, sono ancora avvolti da alcuni pregiudizi che ne limitano l'uso. Vengono messi in relazione, per esempio, alla perdita di verginità - nel caso di donne che non hanno avuto rapporti sessuali - a possibile tossicità o a veicolo di infezioni.

Va invece detto che gli assorbenti interni sono prodotti con materiali sicuri. Sono igienici e consentono un alto livello di comfort e di movimento. Ci sono tuttavia alcune regole igieniche e di comportamento che è bene seguire. La prima attenzione da porre è al momento dell'acquisto: vanno scelti assorbenti adeguati al proprio tipo di flusso. Le confezioni riportano una precisa indicazione: la goccia. Da 1 a 4 gocce a seconda che il ciclo mestruale sia leggero, lieve-medio, medio-forte o molto abbondante. Scegliere sempre un livello inferiore rispetto al proprio flusso abituale.

Assorbenti igienici: regole d’uso

L'uso degli assorbenti igienici deve rispettare alcuni comportamenti che contribuiscono al mantenimento della salute dell'apparato genitale femminile. L'inserimento è molto semplice e immediato ma è importante:



Lavarsi le mani

prima e dopo l'inserimento

Cambiare spesso l'assorbente durante la giornata. Almeno ogni 2/4 ore

Non superare le 6/8 ore di inserimento continuativo per evitare la proliferazione di batteri

Alternare l'uso dell'assorbente igienico con quelli esterni

È consigliabile usarli nelle giornate iniziali di flusso più abbondante

Non vanno usati per assorbire le perdite vaginali

Inserire l'assorbente nella cavità vaginale assumendo una posizione comoda, rilassata che non contragga i muscoli pelvici

Spingere l'assorbente all'interno in profondità: la sua presenza non deve essere percepita

Rimuovere l'assorbente in uso prima di inserire il successivo

Rimuovere l'assorbente l'ultimo giorno di mestruazione

Infine, non usarli in presenza di infiammazioni o vaginiti.

Assorbenti igienici: sfatiamo i pregiudizi

Perdita della verginità - Circola ancora la falsa notizia che l'inserimento dell'assorbente igienico nella cavità vaginale provochi la lacerazione dell'imene nelle donne che non hanno avuto rapporti sessuali. Questo non avviene perché l'assorbente interno viene inserito nella stessa cavità che fa defluire il sangue del ciclo.

Alterazione flora batterica - L'uso degli assorbenti igienici non modifica in alcun modo l'equilibrio della flora batterica né il pH vaginale.

Bagni in acqua - Si possono fare bagni in acqua (mare o piscina) e fare la doccia. È consigliabile però la loro sostituzione al termine della nuotata.

Dolore - L'inserimento dell'assorbente non genera dolore. Quando questo avviene è perché è stato inserito in modo non corretto nella cavità vaginale oppure è il sintomo di un problema da segnalare al proprio ginecologo.

Sicurezza - Se ben posizionato, non si muove dalla cavità vaginale

Scadenza - Anche se acquistati anni prima, gli assorbenti igienici possono essere sempre usati (purché integri nella loro custodia). Non hanno una data di scadenza.

Carla De Meo



