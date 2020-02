Sesso in gravidanza: come e quando

18 febbraio 2020

News

Sesso pericoloso durante la gravidanza? Sono tanti i luoghi comuni, i tabu che vanno sfatati su questo argomento e che appartengono più alla leggenda popolare che alla realtà. Tuttavia è bene conoscere alcune regole per affrontare i 9 mesi di gestazione - e anche il rapporto di coppia - con serenità e leggerezza. Innanzitutto sfatiamo l'idea comune che il sesso in gravidanza è pericoloso per il bambino. È falso: il feto si trova all'interno della placenta. Dunque, è isolato e ben protetto. Al contrario, le contrazioni che si ripetono durante l'orgasmo possono aiutare il muscolo dell'utero in vista del parto naturale. E penetrazione e eiaculazione maschile non hanno alcuna conseguenza sul feto.

Allo stesso modo non è vero che i rapporti sessuali durante la gravidanza possano provocare un parto prematuro o, addirittura, un aborto. Sono conseguenze che si presentano indipendentemente dall'attività sessuale. Non vi è alcun nesso: seguono invece il corretto o meno sviluppo del feto.

Il suggerimento è quello comunque di preferire rapporti delicati senza posizioni o contatti estremi, di usare il preservativo per ridurre la possibilità di trasmissione di infezioni dall'uomo alla donna. L'attività sessuale - qualora non ci siano complicanze specifiche - fa bene alla coppia, al parto e può essere protratta sino al termine dei nove mesi. Fare l'amore durante la gravidanza è normale.