Malattie sessualmente trasmissibili: sai cosa sono?

06 novembre 2023

Malattie sessualmente trasmissibili: i segnali

Segnalate a piccoli "campanelli d'allarme" o da sintomi più evidenti, le malattie sessualmente trasmissibili (MST) non vanno mai trascurate. Sono patologie che arrivano tramite un contatto sessuale con un partner infetto Vengono causate da virus, batteri, protozoi e funghi. Per prevenire il contagio è essenziale l'uso del preservativo durante il rapporto sessuale, l'unica "barriera" contro le MST. In caso di infezione, il problema va trattato con attenzione, anche perché le MST possono essere responsabili di complicazioni anche gravi. È indispensabile rivolgersi sempre al medico.

Quali segnali possono annunciare un'infezione? Ad esempio, la presenza di piccole piaghe sui genitali, nella zona dell'ano o nel cavo orale. Oppure secrezioni dal pene o perdite vaginali di una certa consistenza e biancastre (leucorrea). Linfonodi ingrossati, soprattutto nell'area dell'inguine, dolori pelvici, febbre o diarrea. Rash cutaneo sul tronco, alle mani o ai piedi.

È ad esempio una MST di origine batterica la Clamidia (il batterio Chlamydia trachomatis), infezione che dà sintomi lievi. È importante bloccare subito il disturbo: nella donna si può sviluppare una infiammazione pelvica che rischia di dare danni permanenti ai genitali. Un tampone vaginale o uretrale permette di capire di cosa si tratta. Anche la Gonorrea è una MST causata da un batterio, e va trattata quindi con antibiotici. È bene curare l'infezione subito, perché le complicanze possono essere anche importanti.





Malattie sessualmente trasmissibili: origine virale

Sono invece di origine virale infezioni da MST come l'HPV, il Papillomavirus, Ne esistono un centinaio di tipi, e alcuni sono responsabili di lesioni benigne come i condilomi, ma altri possono portare a lesioni cancerose. I tumori della cervice uterina sono infatti causati quasi sempre dall'infezione da HPV. Esistono vaccini che proteggono dai ceppi virali Hpv 16 e 18, responsabili di circa il 70% dei casi di tumore della cervice, e da altri invece più innocui. Per la diagnosi precoce bisogna sottoporsi a visite ginecologiche di controllo e al Pap-test.

Causato dalla stessa famiglia del comune herpes labiale, c'è poi l'herpes genitale da virus simplex 1 e 2, un'infezione cronica che può ripresentarsi a distanza di tempo. In genere è asintomatica.

Il virus dell'Hiv è invece responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita, o Aids. Una delle vie di contagio è attraverso i rapporti sessuali. La sindrome vera e propria può manifestarsi anche dopo molti anni dal contagio. Per la diagnosi precoce basta un esame del sangue, e i farmaci antivirali rallentano la progressione della malattia.

Malattie sessualmente trasmissibili: origine fungina

Altre MST sono causate da funghi: come la candidosi, l'infezione dovuta alla Candida albicans. In alcune circostanze questo fungo può causare irritazione delle mucose. Per la diagnosi potrebbero essere prescritti uno striscio vaginale o uretrale.

Alessandra Margreth