Il beneficio delle cure palliative nei pazienti in ospedale con insufficienza cardiaca

14 giugno 2020

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association, nei pazienti con insufficienza cardiaca e che sono ricoverati in ospedale, le cure palliative diminuiscono il rischio di nuovo ricovero e la necessità di procedure invasive, come la ventilazione meccanica e la defibrillazione. «L'approccio multidisciplinare delle cure palliative include interventi mirati a minimizzare la sofferenza e massimizzare la qualità di vita» scrivono Michelle Diop, del Providence Va Medical Center negli Stati Uniti, e colleghi, i quali spiegano come queste cure possano essere fornite contemporaneamente ad altri trattamenti medici.



Nel loro studio, i ricercatori hanno identificato i pazienti del Veterans Administration External Peer Review Program che tra il 2010 e il 2015 sono stati ricoverati per insufficienza cardiaca in uno dei 124 Va medical centers. Su 57.182 pazienti, 1.431 hanno ricevuto cure palliative. Questi sono stati abbinati, per età, genere e simili condizioni di salute, ad altrettanti pazienti che, al contrario, non hanno ricevuto questo tipo di assistenza. Ebbene è stato osservato che, nei 6 mesi dopo la dimissione dall'ospedale, le cure palliative hanno ridotto i tassi di ri-ospedalizzazione multipla (30,9% dei pazienti che hanno ricevuto con cure palliative contro 40,3% dei pazienti del gruppo controllo), la ventilazione meccanica (2,8% contro 5,4%) e l'impianto di defibrillatore (2,1% contro 3,6%). Inoltre, dopo aggiustamento per le differenze tra gli ospedali, le cure palliative sono state associate a una riduzione di circa il 25% della possibilità di nuovo ricovero e ventilazione meccanica.

«C'è un'incomprensione su quando le cure palliative sarebbero benefiche, persino nella comunità medica. C'è la percezione che siano fornite solo fino alla fine della vita, e questo non è vero» ha spigato James Rudolph, ultimo nome dello studio. «Le cure palliative aggiunte ai piani di trattamento di insufficienza cardiaca soprattutto quando un paziente è ricoverato possono avere un grande impatto sul paziente e sull'intero sistema sanitario» ha continuato.





Fonte: Doctor33

