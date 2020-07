Tutti i benefici del Ginkgo biloba, la pianta di lunga vita

11 luglio 2020

Utile al sistema nervoso e cardiovascolare, il Ginkgo stimola la comunicazione tra le cellule e distribuisce ossigeno in tutto il corpo. Grazie a una buona percentuale di flavonoidi e polifenoli, il Ginkgo biloba combatte i radicali liberi. Inoltre, questa pianta ha un'azione vasocostrittrice che la rende quindi consigliata in caso di attacchi di asma. Ottimo per proteggere vene, arterie e capillari, il Ginkgo è considerato un integratore prezioso per gli studenti, in quanto stimola in maniera completamente naturale la concentrazione, rendendolo adatto a fornire un supporto prezioso nelle tanto temute sessioni d'esame.

Dal gusto amaro, il Ginkgo biloba è venerato come "albero sacro" in Giappone. La sua incredibile resilienza, lo ha reso un vero e proprio simbolo di speranza agli orrori dei conflitti mondiali. La storica catastrofe provocata dal lancio della bomba atomica sulla città di Hiroshima - il 6 agosto del 1945 - non intaccò il Ginkgo biloba che sopravvisse alle radiazioni e rimase in vita. In Italia, il primo esemplare di questo albero dalle virtù magiche, venne piantato nell'orto botanico di Padova nel 1750, dove - dopo quasi 300 anni - è vivo, vegeto e in ottima salute. Goethe dedicò a questo mostro sacro della flora un componimento e un recente studio ne ha messo in luce una caratteristica fondamentale: pare infatti che il Ginkgo biloba non 'senta' lo scorrere del tempo, resistendo all'usura grazie a un processo di invecchiamento che non intaccherebbe l'albero, limitandosi - in tempi comunque molto dilatati - solo alcune delle sue componenti. Insomma, una pianta di lunga vita dalle proprietà tutte da scoprire.

