18 ottobre 2021

Aggiornamenti e focus

Filip Dudal: l'alimentazione che fa ingrassare e invecchiare

I due carburanti: zucchero e grasso

I due carburanti possono essere usati contemporaneamente?

nel fegato che con il tempo e l'alimentazione troppo ricca in zuccheri diventerà steatosico, (NAFLD - Non Alcoholic Fatty Liver Disease)

nelle cellule del tessuto adiposo o adipociti dispersi lungo i vasi sanguigni e nel tessuto connettivo lasso. Il grasso viscerale peri-organico e addominale è l'espressione dell'accumulo dei trigliceridi formati a partire dall'eccesso di zuccheri ingeriti

nelle cellule muscolari come goccioline di trigliceridi-intra-muscolari, (IMTG), che fungono da riserva energetica per il muscolo, necessaria durante l'esercizio fisico

all'esterno delle cellule muscolari come Tessuto Adiposo Inter-Muscolare (TAIM) localizzato dentro e tra le fasce muscolari ove è responsabile di una diminuzione della forza muscolare ed un aumento dell'infiammazione locale. L'accumulo del TAIM è correlato con l'insorgere di strappi muscolari, tendiniti e lesioni spontanee dei tendini

all'interno dei dischi inter-vertebrali, contribuendo così alla loro degenerazione

nel sangue dove contribuiranno ad aumentarne la viscosità, favorendo così l'ipertensione arteriosa e la formazione delle placche ateromasiche nell'arteria

Il metabolismo degli zuccheri è correlato con la sintesi del colesterolo?

Dove si trovano e dove si nascondono gli zuccheri?

La colazione

Il pranzo

La merenda

La cena

Quanto zucchero è contenuto negli alimenti più comuni?

Dove vengono stoccati gli eccessi di carboidrati e gli zuccheri ingeriti e non bruciati?

Come reagisce il corpo ad un esagerato flusso di trigliceridi che devono essere stoccati negli adipociti?

Quali sono le analisi che possono al meglio valutare uno squilibrio metabolico dovuto al troppo consumo degli zuccheri?

Qual è il trend nazionale per il sovrappeso e l’obesità?

Perché l’accumulo del grasso accelera l’invecchiamento?

IL-6 o Interleuchina 6: prodotta non solo dagli adipociti ma anche dai macrofagi che infiltrano il grasso producendo effetti infiammatori grazie al suo potenziale di trascrizione dei fattori nelle multiple vie infiammatorie.

TNF-α (Tumour Necrosis Factor α): deriva dalle cellule infiammatorie infiltrate nel tessuto adiposo non ben vascolarizzato. Stimola l'ASP e la PA-1.

ASP (Proteina Stimolante l'Acilazione): stimola la sintesi dei trigliceridi e riduce l'attività della α-ossidazione che brucia i grassi.

PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor): è il fattore causale della trombosi vascolare in quanto la PAI-1 inattiva le proteine che dissolvono il coagulo ossia la fibrinolisi.

TGF-α: (Transforming Growth Factor-α) è un potente inibitore della differenziazione degli adipociti.

Angiotensina: è un ormone proteico che causa la costrizione dei vasi e induce così un aumento della pressione arteriale. Nel tessuto adiposo sono presenti tutti i componenti del sistema renina-angiotensina necessari per produrre l'angiotensina.

La resistenza all'insulina nella donna induce un aumento degli ormoni androgeni. Lo squilibrio degli ormoni sessuali che si verifica, induce la Sindrome dell'Ovaio Policistico (PCOS). Nell'uomo, la resistenza all'insulina, induce l'attività dell'enzima Aromatasi, che converte l'ormone dominante maschile testosterone in estradiolo (E2), l'ormone femminile più importante della famiglia degli estrogeni. L'innalzamento del tasso dell'estradiolo nel soggetto in preda alla resistenza all'insulina e obeso è responsabile dello sviluppo dei seni nel maschio. La dominanza estrogena rispetto al relativo deficit in testosterone, è responsabile dell'apparizione delle varici e della cellulite.

Resistina: è un ormone prodotto dai macrofagi che infiltrano la massa grassa addominale. Come dice il suo stesso nome, la resistina sostiene la resistenza all'insulina e inibisce l'entrata di glucosio nelle cellule muscolari. E' considerato un marker dell'infiammazione in quanto viene prodotto dai macrofagi. Un tasso superiore a 12 ng/ml indica un peggioramento del quadro della Sindrome Metabolica e della resistenza all'insulina che le è propria.

Adinopectina: è un ormone prodotto esclusivamente dal grasso addominale che induce una vasodilatazione e favorisce l'azione dell'AdipoQ, è il precursore dell'adiponectina e ha azione anti-diabetica, anti-aterogenica e anti-inflammatoria.

Leptina: è un ormone prodotto dal tessuto adiposo e agisce sull'ipotalamo come fattore di sazietà, riducendo così la sensazione di fame.

Qual è l’apporto in carboidrati e zucchero nelle diverse diete?

È possibile invertire il meccanismo che ha portato al Diabete di tipo 2?

Qual è il nesso tra infiammazione cronica, sovrappeso, obesità, resistenza all’insulina, diabete di tipo 2 e la genesi dei sintomi all’apparato locomotore?

E per far festa come posso fare?

E oltre all’alimentazione e alle diete?

Conclusione

