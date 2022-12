01 dicembre 2022

Aggiornamenti e focus

Ciclo mestruale: sbalzi di umore e ansia i sintomi più comuni





Alcuni sintomi erano più frequenti con l'avanzare dell'età: distrazione, bassa libido, alterazioni del sonno, sintomi gastrointestinali, aumento di peso, mal di testa, sudorazione o vampate di calore, fatigue, eruzioni cutanee e gonfiore. Invece, non sono emerse differenze tra i gruppi di età per quanto riguarda sbalzi d'umore e ansia. Inoltre, è emerso che in circa il 28% delle donne i sintomi premestruali interferivano con la vita di tutti giorni a ogni ciclo mestruale. Una percentuale a cui si aggiungeva anche un ulteriore 35% circa di donne nelle quali i sintomi interferivano con la vita quotidiana all'occasione di qualche ciclo. È stato anche notato che l'incidenza dei sintomi di ansia e sbalzi d'umore variava in maniera significativa tra i paesi: in alcuni colpivano almeno il 64% delle donne (Egitto, Brasile, Libano, Iran e Giordania), in altri meno del 28% (Cameroon, Congo, Mali, Gabon e Togo).



«Una direzione importante per la ricerca futura è capire se alla base dei tassi di livello dei paesi ci siano differenze di cultura o biologia» ha affermato Jennifer L. Payne, della University of Virginia negli Stati Uniti, ultima firmataria dello studio. L'autrice ha anche spiegato come siano disponibili diverse strategie di trattamento per i sintomi premestruali che interferiscono con il funzionamento quotidiano delle donne. Sapere questo e una consapevolezza di quanto siano comuni i sintomi aiuteranno le donne a migliorare la propria qualità di vita.

