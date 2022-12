13 dicembre 2022

Aggiornamenti e focus

Morbillo. Oms: in calo copertura vaccinale, il pericolo è infezione globale

Portare la copertura al 95%





Al momento, è stato indicato dagli esperti, non è ancora in atto una importante recrudescenza della malattia, ma secondo i responsabili dell'OMS è arrivato il momento di agire per evitare criticità future. L'OMS sottolinea che al momento una combinazione di fattori, fra cui le persistenti misure di allontanamento sociale e la natura ciclica del morbillo, hanno bloccato il propagarsi del virus. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare rapidamente causa la natura altamente contagiosa della malattia.





Al momento, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono verificati circa 30 grandi focolai di morbillo in tutto il mondo. Sotto la lente di ingrandimento il continente africano, con 45.000 casi segnalati nel 2022 che hanno portato a più di 2.300 decessi. Si tratta del doppio del numero dei casi rispetto all'anno scorso, dove alcune persistenti misure di allontanamento sociale potrebbero aver rallentato le infezioni.

Cristoforo Zervos

Fonte: Farmacista33

Tags: