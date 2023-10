Yoga: una fonte di salute e benessere per tutti

22 ottobre 2023

Lo yoga è una disciplina adatta a tutti, in grado di adattarsi a limiti, ritmi e condizioni fisiche. Anche le donne incinte i bambini lo possono praticare. Mette in relazione posizioni fisiche, respirazione e meditazione. Più che uno sport, rappresenta un diverso modo di vivere. Significa adottare comportamenti corretti verso se stessi e gli altri, seguire una alimentazione equilibrata, praticare la meditazione e la respirazione profonda. Rappresenta una fonte di salute e benessere che consente di prendersi una sana pausa dal ritmo frenetico della vita personale e professionale. Forse l'aspetto più attraente dello yoga è la sua accessibilità. Può essere praticato ovunque. È sufficiente un tappetino. È scientificamente dimostrato che lo yoga può svolgere un ruolo chiave nel trattamento di alcuni problemi fisici e psicologici. Per esempio, problemi muscoloscheletrici, depressione , tossicodipendenza, problemi cardiovascolari o anche problemi intestinali. Abbiamo riassunto in 10 punti i benefici più importanti dello yoga:





Riduce lo stress e ansia. Migliora forza e flessibilità Mette in relazione con il corpo Riduce le infiammazioni Migliora le abitudini del sonno Favorisce la perdita di peso Migliora la postura Migliora le funzioni cerebrali Rafforza il sistema immunitario Migliora la salute cardiovascolare.

Uno dei benefici dello yoga è imparare a respirare profondamente: elemento centrale per il rilassamento muscolare. Le posture possono essere infatti eseguite correttamente solo prendendosi il tempo per respirare bene. Si tratta di una respirazione lenta e profonda che impegna i muscoli addominali e il perineo e che ha effetti a lungo termine sul rafforzamento della capacità polmonare e cardiaca. Nel quotidiano, consente di gestire la respirazione per calmarsi, rigenerarsi o darsi energia. Lo yoga permette anche di acquisire e sviluppare la flessibilità muscolare degli arti superiori e inferiori. E migliora la flessibilità della colonna vertebrale con un impatto positivo sull'allineamento posturale. Aiuta a rafforzare tutti i muscoli che sostengono la schiena, rispettando un buon allineamento del corpo.

Infine, le differenti posture alleviano le tensioni muscolari. Si lavora infatti sulla flessibilità di schiena, fianchi, polsi, caviglie e altri muscoli spesso contratti come psoas e bicipiti femorali.





Carla De Meo