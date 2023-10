Infarto: quanto incidono eventi estremi e inquinamento?

23 ottobre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Un nuovo studio ha scoperto un'associazione tra ondate di calore e cattiva qualità dell'aria con un raddoppio del rischio di infarto miocardico fatale, soprattutto per donne e anziani. Gli esperti stimano che fino al 3% di tutte le morti per infarto miocardico potrebbero essere attribuite alla combinazione di temperature estreme e alti livelli di particolato fine ambientale (PM2.5).I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a 202.678 adulti (età media di 77,6 anni; 52% maschi) che hanno subito un infarto miocardico fatale tra il 2015 e il 2020 nella provincia di Jiangsu, una regione con quattro stagioni distinte e una vasta gamma di temperature e PM2.5 ambientali.Il rischio di infarto miocardico fatale (IM) era del 18% più alto durante le ondate di calore con temperature estreme (superiori al 90° percentile - da 28,8° a 36,6° C - e con durata di almeno due giorni) e del 74% più alto durante ondate di calore di 4 giorni con indice di calore al di sopra del 97,5° percentile (pari, cioè a una temperatura che va da 34,9° a 43° C) e PM2.5 elevato rispetto ai giorni normali.Il rischio di IM era invece più alto del 4% più alto durante ondate di freddo di 2 giorni con temperature al di sotto del 10° percentile (da 0,7° a 4,7° C) e del 12% più alto durante quelle di 3 giorni con temperature al di sotto del 2,5° percentile (da -2,8° a 3° C).Le donne erano particolarmente vulnerabili durante le ondate di calore, così come gli adulti con più di 80 anni.Il dottor Yuewei Liu, dell'Università di Sun Yat-sen a Guangzhou, Cina, autore principale dello studio, ha dichiarato in una nota: "I nostri risultati forniscono evidenze che ridurre l'esposizione sia alle temperature estreme che all'inquinamento da particolato fine potrebbe essere utile per prevenire morti premature da attacco di cuore".Gli autori dello studio concludono che mitigare sia le ondate di calore che l'esposizione al PM2.5 potrebbe portare benefici per la salute e prevenire la mortalità. Inoltre, suggeriscono che includere il livello di inquinamento atmosferico nelle avvertenze relative alle ondate di calore potrebbe migliorare la salute pubblica e prevenire morti premature dovute agli infarti.