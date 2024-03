Menopausa, la guida. Nelle farmacie per migliorare qualità della vita

06 marzo 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

In farmacia, locandina, Guida e QR code per contenuti multimediali

Migliorare la qualità della vita delle donne durante la menopausa e abbattere, con informazioni e conoscenze medico-scientifiche, tabù e pregiudizi su una condizione fisiologica, è l'obiettivo del progetto

La menopausa è un evento fisiologico, tuttavia è spesso oggetto di tabù e pregiudizi e il progetto "Menopausa, la guida" intende abbattere le barriere culturali con la diffusione di informazioni e conoscenze medico-scientifiche volte ad aumentare nelle donne la consapevolezza del proprio corpo e dei suoi cambiamenti. La Guida sarà divulgata attraverso la rete delle 19mila farmacie diffuse sul territorio nazionale. Le farmacie aderenti al progetto saranno riconoscibili dalla vetrofania "Farmacia amica della menopausa" e i farmacisti, opportunamente formati, forniranno informazioni e consigli mirati.

Il progetto si avvale di più linguaggi e strumenti di comunicazione per essere di supporto alle donne in questa lunga fase della vita ponendosi come veicolo di conoscenza e sensibilizzazione contro la disinformazione e i pregiudizi.

Su un portale dedicato saranno pubblicati i primi video di approfondimento su alcuni degli aspetti che caratterizzano la menopausa. I contenuti del portale saranno progressivamente implementati in concomitanza dell'evoluzione del progetto.

Successivamente, attraverso l'esposizione di una locandina corredata di QR code, le farmacie agevoleranno l'accesso ai contenuti multimediali della Guida, che saranno contestualmente diffusi sui canali di comunicazione dei partner.