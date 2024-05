Quali gli effetti della dieta chetogenica e quella vegana sul sistema immunitario?

29 maggio 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine, due settimane di intervento dietetico controllato, vegano o chetogenico, sono sufficienti per avere un impatto significativo sul sistema immunitario, il che potrebbe avere implicazioni per interventi nutrizionali nell'ambito della medicina di precisione.

«La nutrizione ha un ampio impatto su tutti i processi fisiologici. Tuttavia, il modo in cui essa influisce sull'immunità umana rimane in gran parte sconosciuto. Per meglio comprendere l'argomento, abbiamo valutato l'impatto di un intervento dietetico sia sull'immunità che sul microbiota, eseguendo un'analisi post hoc di uno studio clinico in cui ciascuno dei 20 partecipanti ha consumato in sequenza diete vegane o chetogeniche per due settimane» afferma Verena Link, dei National Institutes of Health di Bethesda (USA), autrice principale del lavoro.

I ricercatori hanno utilizzato un approccio multiomico che includeva set di dati di citometria a flusso multidimensionale, trascrittomica, proteomica, metabolomica e metagenomica, e hanno valutato l'impatto di ciascuna dieta, e del cambio di dieta, sull'immunità dell'ospite e sul microbiota. L'analisi dei dati ha mostrato che entrambe le diete hanno fatto aumentare i valori delle cellule T e natural killer. Nel complesso, una dieta chetogenica, ricca di grassi e povera di carboidrati, è stata associata a una significativa sovraregolazione dei percorsi del sistema immunitario adattivo e all'arricchimento delle cellule associate. Al contrario, una dieta vegana ha avuto un impatto significativo sul sistema immunitario innato, con la sovraregolazione dei percorsi associati all'immunità antivirale.

Tutte e due le diete hanno avuto un impatto significativo e differenziale sul microbioma e sul metabolismo degli aminoacidi, con una forte sottoregolazione della maggior parte dei percorsi microbici dopo la dieta chetogenica rispetto alla dieta vegana. L'ordine in cui le persone hanno seguito le due diete non ha influenzato i risultati.

fonte: Doctor33