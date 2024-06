Adriana Bonifacino: cosa fare dopo una diagnosi di tumore al seno

20 giugno 2024

Aggiornamenti e focus, Video

Tags:

Dopo una diagnosi di tumore al seno, inizia spesso per la paziente il periodo più difficile: emerge l'esigenza di saperne di più perché più si è informati, meglio si è in grado di comprendere perché sottoporsi a determinati trattamenti e cure. Inoltre, si sente l'esigenza di non isolarsi e potersi confrontare con altre persone che hanno avuto la stessa diagnosi. Ne parliamo con la Prof.ssa Adriana Bonifacino Presidente Fondazione IncontraDonna.