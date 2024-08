Stomia: di cosa si tratta? Si vive normalmente?

23 agosto 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Le persone che hanno una stomia possono condurre una vita normale. Possono viaggiare, fare attività fisica avere una regolare attività sessuale. Le stomie sono fori che vengono praticati chirurgicamente nell'addome dove è attaccato al condotto del sistema digestivo e urologico. Questa tecnica consente l'espulsione dell'urina o delle feci dal corpo e la raccolta in sistemi comunemente chiamati "sacchetti". Se pensiamo che in Italia sono almeno 70 mila le persone con stomia, è evidente quanto sia importante l'informazione e la formazione paramedica per ridurre nel paziente lo stress associato alla procedura e all'accettazione della nuova condizione. Per questo è importante sapere che è possibile vivere una vita normale. Indossare una stomia non è sinonimo di ritiro o isolamento. Per alcuni pazienti, una volta accettato, è addirittura un sollievo dopo anni di sofferenza.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la stomia non richiede il rispetto di una dieta drastica. Bisogna idratarsi bene e sapere che alcuni alimenti possono causare gas, stitichezza o produrre molte feci. È bene quindi conoscerli per adattarsi di conseguenza. Vestirsi può diventare un problema? Nascondere o meno la stomia dipende da persona a persona. È chiaro che alcuni vestiti potrebbero rivelarsi più scomodi degli altri ma possono essere indossati anche indumenti aderenti al corpo. L'unica limitazione è quella di evitare cinture o indumenti che stringono troppo la il dispositivo. E il sacchetto può essere svuotato quante volte è necessario o quante volte lo si desidera per renderlo meno ingombrante.

La stomia limita poi solo leggermente le attività fisiche. È possibile praticare attività sportiva dopo aver sentito il parere del chirurgo. Meglio evitare sport di contatto fisico potenzialmente violento che possono procurare lesioni. Anche il nuoto è accessibile. Ed è disponibile una cintura protettiva che fornire un importante supporto di sostegno. Allo stesso modo non ci sono impedimenti a viaggiare. Bisogna solo organizzarsi. Sono necessarie tasche di ricambio, kit per l'igiene, indirizzi di assistenza medica e documenti in caso di domande da parte di funzionari doganali.

Anche i rapporti sessuali non devono essere un tabu perché il dispositivo è in grado di supportare il contatto fisico durante il rapporto sessuale. Il maggiore ostacolo risiede nella mente dei pazienti che devono prendersi il tempo necessario per superare insicurezze e paure. Anche in questo caso, sono disponibili lingerie o accessori che permettono di nascondere la borsa.

Poiché la stomia provoca diverse paure e può essere difficile far fronte al cambiamento dell'immagine di sé, può essere di grande aiuto parlare con uno stomaterapista, consultare uno psicologo, frequentare associazioni di stomizzati.

Carla de Meo





In evidenza:

Salute oggi:

...e inoltre su Dica33: