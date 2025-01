Bevande zuccherate: il consumo eccessivo aumenta il rischio di diabete e malattie cardiovascolari?

Il consumo di bevande zuccherate è un'abitudine che può costare caro alla salute. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University rivela che queste bibite sono responsabili ogni anno di 2,2 milioni di nuovi casi di diabete di tipo 2 (circa il 10% dei casi totali) e di 1,2 milioni di diagnosi di malattie cardiovascolari (oltre il 3%).





Secondo i risultati, è fondamentale fare scelte alimentari più consapevoli e promuovere campagne che sensibilizzino le persone sui rischi legati al consumo eccessivo di zuccheri.





L'impatto è particolarmente grave nei Paesi in via di sviluppo, dove la diffusione delle bevande zuccherate ha portato a un forte aumento delle diagnosi. Per esempio, nell'Africa subsahariana il 21% dei nuovi casi di diabete è collegato a questa abitudine, mentre in America Latina e nei Caraibi il dato sale al 24%. In queste aree, le bibite zuccherate contribuiscono anche a oltre l'11% dei nuovi casi di malattie cardiovascolari.