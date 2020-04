Coronavirus: da Acto Lombardia un aiuto psicologico alle pazienti con tumori ginecologici

20 aprile 2020

Acto Lombardia offre assistenza psicologica gratuita alle pazienti con tumori ginecologici. Un'iniziativa a sostegno delle pazienti di tumore ovarico e ginecologico residenti in Lombardia per aiutarle in un momento di emergenza che mette a rischio tutta la popolazione ma in misura ancora maggiore i malati oncologici e cronici.

"Ci siamo più volte chieste in questo momento di emergenza sanitaria, - spiega Alessia Sironi, Presidente di Acto Lombardia - di cosa avessero realmente bisogno le 'nostre' donne che ogni giorno devono combattere non solo contro un virus sconosciuto che mette paura e destabilizza la quotidianità, ma anche contro la malattia. Una malattia che purtroppo non si ferma per fare spazio ad altre priorità. Perché è la malattia stessa la priorità. Abbiamo pensato che il supporto più completo potesse essere quello psicologico che ha sempre aiutato molte di noi in momenti di difficoltà e incertezza e ci siamo attivate immediatamente affinché tutte le pazienti lombarde colpite da tumori ginecologici potessero usufruirne. Ci auguriamo in questo modo di regalare piccoli momenti di sollievo".