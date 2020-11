14 novembre 2020

Video, Campagne social

Covid-19: #ioindossolamascherina campagna social Egualia-Cittadinanzattiva

Ha preso il via #ioindossolamascherina, campagna social che vede unite Egualia, ex Assogenerici, e Cittadinanzattiva. Obiettivo: ribadire l'importanza del corretto uso della mascherina.L'operazione si svolge attraverso i profili social di Cittadinanzattiva e di Equivalente.it, portale di informazione sui farmaci equivalenti curato da Egualia, vivrà in due momenti diversi: Un primo video di sensibilizzazione, coinvolgente, che apre la campagna, con un carattere dichiaratamente emozionale, e due tutorial in infografica animata lanciati sui social nelle prossime settimane.