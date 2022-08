05 agosto 2022

Aggiornamenti e focus

La citizen science e la ricerca sul long Covid





Per questo hanno formato un comitato scientifico per il long COVID, composto da 21 persone con la patologia e sette con encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica, e un gruppo di lavoro per il long COVID composto da 25 persone con long COVID, quattro pazienti con encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica e un parente. Lo studio comprendeva tre incontri a distanza e un sondaggio online. In primo luogo, i membri del consiglio hanno identificato i bisogni e le domande di ricerca. In seguito, i membri del gruppo di lavoro e alcune persone affette da long COVID (241 intervistati; 85,5% con long COVID, 14,5% con encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica e 7,1% parenti) hanno valutato le domande di ricerca su una scala Likert da 1 a 5 utilizzando un sondaggio online. Quindi il consiglio ha fornito un feedback su questa valutazione.





Infine, i membri del consiglio hanno stabilito le priorità per la ricerca attraverso votazioni e discussioni. Il consiglio ha generato 68 domande di ricerca classificate in quattro domini (medicina, servizi sanitari, socioeconomia e carico di malattia) e 14 sottocategorie. I temi prioritari erano "trattamento, riabilitazione e gestione delle cure croniche", "disponibilità di interfacce per la continuità del trattamento", "disponibilità delle strutture sanitarie", "consapevolezza e conoscenza tra i professionisti" e "prevalenza di long COVID nei bambini e negli adolescenti". «Le priorità identificate potrebbero guidare la ricerca futura e l'allocazione dei finanziamenti» concludono gli autori.





