Covid-19 aumenta il rischio di attacchi epilettici più dell'influenza

02 febbraio 2023

Aggiornamenti e focus

Rispetto all'influenza, poi, le persone che hanno contratto il Covid-19 hanno mostrato anche un aumentato rischio di molte conseguenze, nei sei mesi successivi all'infezione, a livello neurologico e psichiatrico, con un maggiore incidenza tra coloro che sono stati ricoverati in ospedale. E il Covid-19 può alterare la funzionalità neurologica attraverso effetti su cellule endoteliali del cervello, infiammazione, attivazione delle citochine ed altri meccanismi.

Qualsiasi infezione grave, in ogni caso, può causare ipereccitabilità della corteccia cerebrale, anche se la gran parte delle ricerche su epilessia e Covid-19 si è limitata al contesto in acuto, mentre le valutazioni a medio e lungo termine non hanno incluso l'epilessia . Per questo, gli scienziati inglesi hanno preso in considerazione un ampio set di dati.