Covid-19, l'intelligenza artificiale per sfatare i falsi miti sui vaccini

13 ottobre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:





I ricercatori hanno posto alla chatbot le domande più frequenti ricevute dal centro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a Santiago su tre temi principali. Il primo considerava idee sbagliate sulla sicurezza, il secondo false controindicazioni, e il terzo controindicazioni reali. Successivamente, gli autori hanno analizzato le risposte e le hanno valutate in termini di veridicità e precisione rispetto alle attuali prove scientifiche e alle raccomandazioni dell'OMS e di altre agenzie internazionali. I risultati hanno mostrato che alla maggior parte delle domande è stata data una risposta corretta con un punteggio medio di nove su 10, definito come "eccellente" o "buono". L'85,5% delle risposte era soddisfacente, anche se il 14,5% presentava lacune nelle informazioni fornite. ChatGPT ha fornito risposte corrette alle domande su falsi miti sui vaccini e a quelle riguardanti le linee guida sulle raccomandazioni cliniche per le controindicazioni false o vere. Tuttavia, il gruppo di ricerca ha evidenziato alcuni problemi.











«Chat GPT fornisce risposte diverse se la domanda viene ripetuta dopo pochi secondi. Inoltre, abbiamo visto che questo strumento di intelligenza artificiale, nella sua versione attuale, potrebbe essere addestrato per fornire risposte non in linea con le prove scientifiche. Tuttavia, è importante notare che queste risposte errate non sono il comportamento predefinito di ChatGPT» concludono gli autori. fonte: Doctor33

ChatGPT può contribuire ad aumentare la diffusione dei vaccini contro COVID-19 sfatando i miti sulla loro sicurezza, secondo uno studio pubblicato su«Nel complesso, ChatGPT costruisce una narrazione in linea con le prove scientifiche disponibili, sfatando i miti che circolano sui social media» afferma Antonio Salas, del gruppo di ricerca GenPoB, con sede presso l'Hospital Clinico Universitario di Santiago de Compostela, Spagna, e della University of California Los Angeles, USA, primo autore del lavoro. «In tal modo può facilitare un aumento dell'aderenza alla vaccinazione. Il linguaggio utilizzato da questa intelligenza artificiale non è troppo tecnico e quindi facilmente comprensibile al pubblico, ma riesce a non perdere un certo rigore scientifico» prosegue l'esperto.