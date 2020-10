05 ottobre 2020

Prevenire il Parkinson con il ferro

Si sa che ilè molto utile perché favorisce il trasporto dell'ossigeno ai tessuti e ai muscoli, ma ancora non si sapeva che potesse prevenire la malattia di Parkinson.Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Accademia Europea di Bolzano guidati dalla dottoressache hanno utilizzato un approccio a "Randomizzazione Mendeliana" per indagare sui livelli di ferro nel sangue in rapporto al rischio di malattia diI risultati dello studio, pubblicati nella rivista, suggeriscono che un aumento dei livelli di ferro nel sangue sono associati a una riduzione relativa del 3 per cento del rischio di malattia di Parkinson.Il ferro diviene quindi un elemento di grande importanza anche nella possibile prevenzione di una malattia per cui, a oggi, non esiste una cura definitiva, anche se, nonostante i ricercatori abbiano trovato una relazione tra il ferro e la riduzione del rischio, il meccanismo di base per cui tutto questo avviene rimane ancora sconosciuto.