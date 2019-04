05 aprile 2019

Occhi, dieci regole per mantenerli in salute

Sono molte le insidie che possono danneggiare gli occhi e la vista. Per proteggerla e avere sempre occhi sani è importante prendersene cura fin dalla nascita, attraverso controlli oculistici periodici, l'uso di lenti correttive in presenza di difetti specifici e il ricorso a opportune terapie in caso si riscontrino patologie più o meno serie. Senza dimenticare che anche lo stile di vita -alimentazione, fumo, uso di dispositivi elettronici- è importante.

1) Visite oculistiche fin dai primi anni di vita

2) Occhiali? Affidatevi sempre all'oculista

3) Lenti a contatto: sì o no?

4) Controlli regolari per tutelare la retina

5) Non esagerare nell'uso di smartphone e computer

6) Colliri e lacrime artificiali, come usarli

7) Proteggere gli occhi dai danni del sole

8) Cosmetici sì, ma di ottima qualità

9) Dieta sana anche per la vista

10) Il fumo fa male anche agli occhi

I difetti della visione presenti nei, spesso, possono essere in gran parte recuperati intervenendo con strategie correttive opportune. Ma è essenziale ottenere una. Per questo è importante prevedere unadi controllo già verso i, da ripetere poi regolarmente una volta all'anno fino all'adolescenza. Se necessari, glidevono essere proposti ai bambini come un gioco, scegliendo montature gradevoli e spiegando l'importanza di utilizzarli secondo le indicazioni del medico.Benché in commercio esistanodi buona qualità, liberamente acquistabili in farmacia o con il solo supporto dell'ottico, per evitare errori di valutazione e assicurare ai propri occhiin grado di compensare nel migliore dei modi il difetto visivo presente, è sempre bene rivolgersi all'prima di effettuare la scelta. Laoffrirà anche l'occasione di verificare che non siano presenti patologie specifiche non ancora diagnosticate.Lerappresentano una soluzione comoda e funzionale per correggere i principali(miopia, astigmatismo ecc.), permettendo in molti casi di ottenere vantaggi superiori a quelli offerti dagli occhiali, grazie alla maggiore vicinanza della lente all'occhio. Non tutti, però, possono avvalersene: è il caso, per esempio, di chi soffre di "occhio secco". Anche nei casi in cui sono indicate, inoltre, va ricordato di utilizzarle soltanto pere di toglierle durante la notte.Tutti sono possono svilupparea qualunque età, ma il rischio di degenerazione maculare, retinopatie o glaucoma diventa più consistente a partire dai, anche in persone che non hanno mai sofferto di un difetto visivo o di patologie oculari di alcun tipo. Per questa ragione, quando si supera la soglia degli "anta" è bene programmare almeno un, comunque utile per verificare l'insorgenza di un'eventualee farsi prescrivere lenti da lettura adeguate.L'uso delper molte ore al giorno, soprattutto se uno polveroso e illuminato in modo non ottimale, è dannoso per gli. La ridotta frequenza di ammiccamento fa diminuire lo spessore delsuperficiale che ha il compito di umidificare, nutrire e proteggere i tessuti oculari, facilitando. Per evitarli, è essenziale prevedere pause periodiche di 5-10 minuti, cambiare spesso l'aria nella stanza ed evitare che si formino riflessi sul monitor.Occhi arrossati?dovrebbero essere usati soltanto se consigliati dal, in relazione a un problema oculare specifico. La scelta di un collirio non adatto o una sua applicazione troppo frequente o impropria può, infatti, peggiorare il disturbo presente anziché alleviarlo. È il caso dei colliri, che se impiegati per più di 4-5 giorni rischiano di sensibilizzare l'occhio, aumentandone la tendenza all'infiammazione. In tutti i casi poi va ricordato di rispettare lefondamentali al momento dell'applicazione e di eliminare i flaconi dopo, anche se usati soltanto in parte.L'esposizione alla, specie se ripetuta per molti anni, può causare seriagli. Oltre anell'immediato, può determinare lesioni irreversibili allae causare una riduzione della capacità visiva non recuperabile. Per questa ragione è essenziale proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti fin dall'infanzia e continuare a farlo anche in età avanzata condi buona qualità e scegliereconformate in modo da schermare efficacemente le radiazioni in arrivo da ogni direzione.I tessuti che circondano e proteggono l'occhio sono estremamente delicati e sensibili: qualunque sostanza o corpo estraneo può irritarli o causare infezioni, veicolando batteri dall'esterno o favorendone l'attecchimento. Questo vale anche per i. Per evitare congiuntiviti o serie reazioni infiammatorie è importante scegliere prodotti di, rispettando sempre laindicata sulle confezioni (prima e dopo l'apertura). Con un'avvertenza: se si hanno occhi molto sensibili o si indossano lenti a contatto, meglio evitare completamente il make-up.Anche seguire una dieta sana è importante per proteggere la vista. Che cosa è più utile per gli occhi? Frutta e verdura, ricche di composti antiossidanti come leede altri flavonoidi, innanzitutto. Ma anche il pesce, grazie all'elevato contenuto di acidi grassi essenziali; le noci, le mandorle e gli oli vegetali, che forniscono altrettanto preziosi; il tuorlo d'uovo, il mais e gli spinaci per la presenza di luteina e zeaxantina.Ilpresente nell'ambiente è irritante per gli occhi. Oltre a promuovere lo sviluppo di diversi tumori e patologie respiratorie e cardiovascolari, il fumo di sigaretta va abolito perché aumenta la produzione dida parte dell'organismo, danneggiando anche la vista. Se proprio non si riesce a smettere si dovrebbe almeno cercare di ridurre il numero di sigarette fumate e compensare almeno in parte l'azione ossidante del fumo, seguendo una dieta ricca di frutta e verdura e ricorrendo a integrazioni vitaminiche.