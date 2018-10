05 ottobre 2018

Eventi, Video

Lotta alla sclerosi multipla con la mela di Aism

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c'è, arriverà solo quando si saranno capiti tutti i fattori che la scatenano. Per questo è importante sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, insieme. Sabato 6 e domenica 7 ottobre ritorna in 5 mila piazze italiane "La Mela di Aism". 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle.

Facciamo sparire la sclerosi multipla, insieme, con la mela di Aism

Un numero solidale per #SMuoviti

Show cooking #MELAcucino

Facciamo sparire la sclerosi multipla, insieme, con la mela di Aism è il nuovo claim della campagna, che cade all'interno delle celebrazioni del. Si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. La Mela di AISM è inserita all'interno della campagna di azione #SMuoviti con cui AISM chiede a tutti di collaborare per agire concretamente a costruire unper le persone con SM . "Questo evento nelle piazze è una occasione per fare qualcosa di concreto e dare ai giovani, i più colpiti da SM, una miglior qualità di vita e un futuro senza SM, in famiglia, tra gli amici e, fondamentale, nel mondo del lavoro", dichiara Angela Martino, Presidente Nazionale di AISM.Alla manifestazione in piazza è legato anche il numero solidale 45512 del valore di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali. 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile. Sarà di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre allo stesso numero 45512 da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali. I fondi raccolti andranno a sostenere importanti progetti di ricerca sulla sclerosi multipla progressiva, la forma più grave di SM, ancora orfana di terapie efficaci.

#MELAcucino è al Villaggio Coldiretti insieme agli agriturismi Terranostra di Campagna Amica. "#MELAcucino: la salute ai fornelli" è lo show cooking promosso da AISM e Terranostra che si terrà sabato 6 ottobre alle ore 17 presso il pergolato Coldiretti, all'interno del Villaggio del Circo Massimo a Roma.

Qui, nella più grande fattoria a cielo aperto mai vista prima nella Capitale, AISM avrà uno spazio fatto di ricette, esperienze e progetti per una vita sana per tutti. Interverranno Mario Alberto Battaglia, Presidente di FISM, l'Agrichef Diego Scaramuzza, presidente Nazionale Terranostra, Elvira Naselli, giornalista La Repubblica Salute, Roberto Orsi, direttore Osservatorio Socialis intratterranno il pubblico parlando di Salute e Fornelli assieme a tanti testimonial a sorpresa. Nella tre giorni di Coldiretti dal 5 al 7 ottobre al punto AISM all'interno dello stand di Terranostra del Villaggio, i volontari distribuiranno le mele e daranno informazioni sulla malattia.



#MELAgioco verso la Grande Mela

Dalle piazze della tua città è possibile vincere un viaggio per 2 persone a New York per visitare un Centro di ricerca per la sclerosi multipla al Mount Sinai hospital di NY partecipando a #MELAgioco, abbinato a "La Mela di Aism". Qualsiasi donatore (chi va in piazza, chi dona con numero solidale o on line...) potrà partecipare iscrivendosi a melagioco.aism.it. Tutti coloro che si saranno iscritti riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele.