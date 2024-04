Depressione: i benefici di jogging, danza, yoga, tai-chi e attività sportiva

30 aprile 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Una nuova revisione sistematica, pubblicata sul British Medical Journal, ha rivelato risultati promettenti riguardo all'efficacia di diverse attività fisiche nell'alleviare la depressione. In particolare, camminare, fare jogging, danzare, praticare yoga e allenarsi con esercizi di forza sono opzioni utili sia da soli che in combinazione con la psicoterapia e i farmaci.

Nella nuova ricerca sono stati analizzati 218 studi clinici, coinvolgendo un totale di 14.710 partecipanti con depressione, che confrontassero l'esercizio fisico come trattamento per la depressione con trattamenti consolidati (ad esempio, antidepressivi SSRI, terapia cognitivo comportamentale), controlli attivi (ad esempio, cure abituali, compressa placebo, controllo educativo e supporto sociale) o condizioni di controllo.





L’efficacia dell’esercizio fisico varia a seconda la tipologia e le caratteristiche individuali

La ricerca indica che l'esercizio fisico offre notevoli benefici nel trattamento della depressione, con grandi riduzioni dei sintomi riscontrate per la danza e riduzioni moderate per attività come camminare, fare jogging, yoga, allenamento per la forza, esercizi aerobici misti, tai chi o qigong.

Si osserva che l'efficacia dell'esercizio varia in base al tipo di attività e alle caratteristiche individuali, con l'allenamento della forza che risulta più efficace per le donne e le persone più giovani, lo yoga o il qigong più efficaci per gli uomini e gli anziani. Gli effetti apparivano inoltre, proporzionali all'intensità dell'esercizio prescritto, con maggiori risultati per esercizi più vigorosi, ed erano più significativi per gli esercizi di gruppo e gli interventi con prescrizioni chiare.





Possibili meccanismi d'azione

Sebbene non siano stati identificati chiari meccanismi d'azione, si ipotizza che una combinazione di fattori come l'interazione sociale, la consapevolezza, l'autoefficacia e l'immersione negli spazi verdi contribuiscano agli effetti positivi dell'esercizio fisico sulla depressione.





Effetto sinergico dell’attività fisica con trattamenti consolidati

La ricerca, infine, sottolinea che combinare l'esercizio con farmaci antidepressivi come gli SSRI o la psicoterapia ha dimostrato effetti moderati e clinicamente significativi, suggerendo che l'esercizio possa fornire ulteriori benefici in aggiunta ai trattamenti consolidati.

"I nostri risultati supportano l'inclusione dell'esercizio fisico, in particolare di intensità vigorosa, come parte delle linee guida di pratica clinica per la depressione. I sistemi sanitari potrebbero voler fornire questi trattamenti come alternative o coadiuvanti ad altri interventi consolidati, attenuando allo stesso tempo i rischi per la salute fisica associati alla depressione" concludono gli autori.

di Paolo Levantino - Farmacista clinico





fonte: Farmacista33