26 ottobre 2018

Vaccinazione antinfluenzale gratuita estesa ad altre categorie

La campagna del vaccino antinfluenzale 2018- 2019 è cominciata da pochi giorni in tutto il territorio nazionale e durerà fino a metà dicembre. La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente ad alcune categorie di persone: a chi ha raggiunto i 65 anni d'età, ai malati cronici, ai familiari di soggetti fragili o immunodepressi e ai donatori di sangue, ma è comunque indicata per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico.

Ogni Regione e Provincia Autonoma stabilisce le strutture deputate alla vaccinazione.

È importante vaccinarsi ogni anno. I virus influenzali tendono nel tempo a subire modificazioni che permettono loro di eludere l'immunità acquisita nelle stagioni precedenti.

Per questo la composizione del vaccino viene rivista tutti gli anni dalla Organizzazione mondiale della sanità, sulla base dei dati derivanti dalla sorveglianza virologica delle infezioni influenzali.

Piergiorgio Mulas