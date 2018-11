16 novembre 2018

News

DiaDay, prorogata fino al 24 novembre la Campagna Federfarma di screening del diabete

La Campagna DiaDay, prevista dal 12 al 18 novembre, è stata prorogata fino a sabato 24 novembre per dare modo alle farmacie che hanno ricevuto i kit in ritardo di partecipare alla iniziativa per un numero congruo di giorni.

I cittadini avranno quindi una settimana in più per effettuare, in una delle 6.500 farmacie aderenti all'iniziativa sul territorio nazionale, l'autoanalisi gratuita della glicemia e sottoporsi al questionario anonimo per valutare il rischio di sviluppare la malattia diabetica nei prossimi dieci anni. A chi è già affetto da diabete verrà invece proposto un breve questionario per raccogliere informazioni sull'aderenza alla terapia prescritta dal medico.

Federfarma invita la popolazione ad approfittare dell'opportunità offerta da questa campagna di educazione sanitaria, perché scoprire per tempo il diabete, o accertarne la predisposizione, consente di individuare tempestivamente, insieme al medico, le terapie e i comportamenti più adeguati, permettendo anche di ridurre le complicanze e i costi economici della malattia.

Per trovare la farmacia più vicina in cui effettuare il test, cliccare qui.

La Campagna è realizzata da Federfarma, con il patrocinio di Fofi, Fnomceo, Amd, Sid, Utifar, Fenagifar, Cittadinanzattiva. Alla fine della Campagna i dati saranno raccolti a cura di Promofarma, società di servizi di Federfarma, saranno elaborati da un board scientifico e resi disponibili alle Istituzioni sanitarie che, sulla base di essi, potranno individuare gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la malattia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la collettività.