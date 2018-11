19 novembre 2018

Foodnova che debutterà il 16-19 novembre 2019, al suo interno racchiuderà quattro manifestazioni: le ormai consolidate Gluten Free Expo e Lactose Free Expo e le new entry Expo Veg e Ethnic Food Expo. Negli ultimi anni, gli stili e le esigenze alimentari dei consumatori e di conseguenza del mercato stanno cambiando e Foodnova nasce proprio per soddisfare queste richieste per presentare tutta l'offerta in un unico hub. In occasione dell'apertura di Gluten Free Expo e Lactose Free Expo, Exmedia Srl del gruppo IEG (Italian Exhibition Group) che organizza le due manifestazioni, ha presentato il progetto Foodnova, il network dedicato alle nuove esigenze alimentari che debutterà il 16-19 novembre 2019.Gluten Free Expo in questi anni si è confermata l'unica manifestazione internazionale dedicata al mercato e ai prodotti senza glutine. Un appuntamento d'eccellenza per brand nazionali e internazionali oltre che un importante momento di formazione e informazione per questo settore. Secondo i dati Iri, negli ultimi quattro anni le vendite a volume dei prodotti senza glutine sono cresciute del 15,5% e i ristoranti che offrono piatti senza glutine sono aumentati del 58%.Lactose Free Expo è la manifestazione dedicata ai prodotti dairy free e lactose free. È un punto d'incontro per le aziende impegnate in questo comparto in costante crescita, che coinvolge un numero sempre più elevato di persone, considerando che in Italia si stima che il 50% dei consumatori sia intollerante al lattosio, mentre in Europa centrale l'incidenza è del 30%.Expo Veg sarà la fiera dove i migliori prodotti alimentari adatti alla scelta vegetariana e vegana vengono lanciati per condividere benessere, sensazioni, scelte e stili di vita. Secondo Iri European Shopper Survey, l'11% di tutti i prodotti alimentari e delle bevande lanciati sui mercati internazionali sono vegetariani e i ristoranti che in Italia hanno menù dedicati sono circa 53 mila.Ethnic Food Expo sarà la vetrina delle espressioni culinarie legate all'identità, alla tradizione e alla cultura di paesi e popoli che rispecchiano le esigenze di un mercato sempre più internazionale ed eterogeneo, come ad esempio il cibo halal e la cucina kosher. In un contesto multietnico e di mercati globali, si aprono infatti nuove opportunità per le aziende che puntano non solo ad esportare, ma anche ad offrire sul nostro territorio la qualità dei propri servizi e prodotti ad una clientela sia residente nel nostro paese sia internazionale grazie anche ai flussi turistici.I dati di mercato lo confermano, infatti in base ai dati Nielsen, il 52% degli italiani consuma stabilmente piatti etnici e il 42% degli italiani che mangia fuori casa, lo ha fatto almeno una volta in ristoranti etnici. Si stima inoltre che il mercato del cibo italiano halal valga attualmente circa 5 miliardi di euro ed è destinato ad aumentare non solo grazie alla popolazione residente, ma anche al turismo. 500 le aziende italiane certificate dalla World Halal Authority , operanti prevalentemente nel settore carni. Secondo UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane , il mercato kosher vanta un tasso di crescita medio del 12% annuo. A livello internazionale, in paesi come gli Stati Uniti, Israele, nord-est Europa si registrano tassi di crescita sempre più elevati. Per quanto riguarda l'Italia, il mercato è in via di sviluppo, soprattutto negli ultimi anni.