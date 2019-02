07 febbraio 2019

Tenere pulita la dentiera: ancora il bicchiere sul comodino?

Come pulire la dentiera

Conseguenza di una scarsa igiene della dentiera

La corretta igiene della protesi

La classica scena dell'anziano con la dentiera dentro al bicchiere sul comodino appartiene ormai a un immaginario che speriamo sia dimenticato; infatti, tenere pulita la protesi totale (termine corretto per descrivere la cosiddetta dentiera non significa lasciarla a bagno nell'acqua.L'igiene della protesi totale, determinante perché non si sviluppino contaminazioni batteriche o fungine, passa attraverso una corretta igiene orale. Al termine di ogni pasto è bene rimuoverla, spazzolarla con spazzolini appositi, da cambiare con frequenza, e sciacquare abbondantemente la bocca.Il vero problema della protesi totale è quello dell'accumulo di detriti, che divengono sempre più consistenti man mano che la protesi stessa tende a non adattarsi più alla struttura ossea sottostante. A quel punto, una volta incrostatisi sulla superficie resinosa, non possono più essere rimossi da un comune spazzolino e la "dentiera" diviene un veicolo di materiale infetto e maleodorante.Un altro problema della protesi totale lasciata sul comodino durante la notte è quello che si determina a livello della lingua. Questa, non avendo più il riferimento della protesi, è libera di espandersi nel cavo orale e di determinare trasformazioni morfologiche dell'osso mascellare.Non succede nulla se per un giorno si fa così ma un'abitudine prolungata si tradurrà in una progressiva instabilità della protesi stessa a causa di questo continuo "togli-metti".

Consigliamo quindi di utilizzare uno spazzolino nuovo al mese sia per la dentiera che per la bocca, di praticare sciacqui con collutori periodicamente e tenere la protesi totale sempre in bocca.

A cura di:

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano