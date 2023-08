Il sorriso in estate: i consigli di igiene orale

03 agosto 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Bocca sana

Tags:

Anche in vacanza è importante mantenere una pulizia perfetta dei denti, sia in viaggio che in qualche località di villeggiatura. Vediamo alcuni consigli per una perfetta igiene orale. Per una bocca sana e un bel sorriso occorrono cure quotidiane. La pulizia dei denti deve essere costante ed eseguita in modo corretto. I denti vano lavati dopo ogni pasto: spazzolandoli si asportano i residui di cibo e la placca batterica responsabile della carie e di altri problemi nel cavo orale.

Lo spazzolino deve poter raggiungere facilmente ogni parte del cavo orale, le setole devono essere sintetiche arrotondate in punta. Ogni due-tre mesi lo spazzolino va cambiato, perché con l'uso le setole si consumano e si deformano. Attenzione anche ai tempi di spazzolamento: sono necessari due minuti per una pulizia accurata. Nelle superfici esterne dei denti lo spazzolino va posizionato a 45 gradi al confine tra denti e gengive. La pulizia va effettuata con movimenti vibratori avanti, indietro e circolari. Gli stessi movimenti vanno ripetuti sul lato interno su entrambe le arcate. Per pulire i denti frontali si tiene lo spazzolino in posizione verticale, mentre per le superfici i denti posteriori ci vogliono movimenti circolari e orizzontali. A fine pulizia lo spazzolino va lasciato asciugare all'aria.

Il dentifricio favorisce l'asportazione della placca. Sono molto utili i dentifrici a base di fluoro: questa sostanza si fissa allo smalto dei denti rendendoli più resistenti alla carie. Ognuno poi sceglie il dentifricio più adatto alle proprie esigenze e gusti personali.

Una corretta igiene orale prosegue con lo scovolino interdentale, indispensabile per rimuovere la placca in zone difficili da raggiungere con lo spazzolino. Cilindrico o conico, con setole a spirale, è montato su un supporto rigido o essere monouso, ed è disponibile in diverse misure per adattarsi ai diversi spazi da pulire. Alcuni tipi sono indicati per la pulizia di apparecchi ortodontici fissi. Le setole dello scovolino rimuovono i residui di cibo dagli spazi interdentali, sotto i ponti fissi, sotto le protesi fisse e altre strutture.

L'importante è essere costanti nelle operazioni di pulizia!

Alessandra Margreth