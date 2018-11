08 novembre 2018

Spazzolino da denti, filo interdentale e scovolino per mantenere in ottima salute il cavo orale

Filo interdentale

Scovolino o spazzolino interdentale

Le manovre di igiene orale stanno assumendo, oggi, un valore particolarmente importante nella cura della persona; è indubbio che una buona igiene orale sia il cardine per mantenere in ottima salute il cavo orale. Sancito che lo spazzolino , particolarmente quello elettrico, sia un elemento fondante le manovre di pulizia del distretto dento-gengivale, un ruolo tutt'altro che secondario può essere attribuito al filo interdentale e allo scovolino.Il filo interdentale, non semplice da usare, è particolarmente indicato nei soggetti giovani, in cui gli spazio tra un dente e l'altro sono molto ristretti e la gengiva occupa, con del tessuto valido e forte, tutti gli spazi tra un dente e l'altro. Dopo i diciotto anni, la probabilità di ammalare di carie nelle superfici masticanti decresce, sia per la maggiore abilità a pulirsi, sia per le trasformazioni della flora batterica. Aumentano invece le probabilità di contrarre delle carie negli spazi tra un dente e l'altro; queste aree devono essere deterse e lo spazzolino non è del tutto efficace. Il rimedio accessorio è il filo interdentale sul quale però molti si sono dichiarati contrari per la dubbia efficacia. A buon senso, qualcosa è meglio di nulla; certamente l'azione del filo deve essere controllata da un'igienista o da un dentista prima si essere messa in pratica dal paziente. In aggiunta il filo interdentale, nei casi in cui, passando tra un dente e l'altro, si stracci, fa prevedere lo sviluppo di una carie dentale.

Un discorso a parte merita invece lo scovolino, altrimenti detto spazzolino interdentale, di forma cilindrica o conica (pinetto) che pare più adatto a pazienti più adulti, che abbiano dovuto far ricorso a ricostruzioni e che, per retrazioni della gengiva, abbiano spazi considerevoli tra un dente e l'altro. Lo scovolino diviene il compagno ideale per rimuovere la placca in quei contesti; anch'esso necessità di un addestramento da parte del professionista ma può prevenire l'instaurarsi di accumuli di placca che, a lungo andare, determinerebbero la comparsa di problematiche gengivali o di carie profonde tra un dente e l'altro.

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano