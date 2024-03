Abbinante e Agneta (AIDI): quale correlazione tra parodontite ed endometriosi?

01 marzo 2024

Parodontite

Esiste un collegamento tra la salute orale e la salute generale dell'organismo? In particolare, per le donne è vero che esiste una correlazione tra la parodontite e disturbi ginecologici come l'endometriosi? Per rispondere a queste e a molte altre domande Dica33 ha intervistato le dottoressein carica (AIDI Associazione igienisti dentali italiani) e Maria Teresa Agneta Igienista dentale, Presidente Nazionale AIDI eletta.Una buona salute orale è parte integrante del benessere dell'organismo e, in particolare per le donne, sempre più ricerche correlano le malattie gengivali a una serie di problemi ginecologici.

Il processo infiammatorio della parodontite inizialmente interessa le gengive. La gengivite è dovuta alla placca dentale, principalmente causata dai residui di cibo e relative colonie batteriche. Questi batteri aderiscono alla superficie del dente e formano il tartaro, una corazza difficile da scalfire con i consueti interventi di igiene orale (spazzolino, collutorio, filo interdentale).

Trascurare la gengivite porta ad una forte infiammazione e le gengive si retraggono fino a formare le tasche parodontali. In assenza di interventi i germi si moltiplicano fino ad estendere il processo infiammatorio al parodonto e alle ossa che fanno da base ai denti e le tossine aggrediscono le cellule dei tessuti parodontali, incluse le cellule adibite alla riproduzione dell'osso che sostiene il dente (osteoblasti). Il tutto purtroppo può avvenire senza quasi accorgersene.

Endometriosi

L'endometriosi consiste nella presenza del tessuto endometriale, che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, al di fuori della sua sede naturale, in altri tessuti e organi. Le modificazioni di questo tessuto, determinato dagli ormoni sessuali prodotti dalle ovaie determina forti sintomi invalidanti che influiscono sulla vita sociale, lavorativa, familiare, scolastica delle donne. Nel 30-40% dei casi l'endometriosi è causa di sub-fertilità o infertilità.

Le donne possono soffrire di endometriosi dal menarca alla menopausa, con un picco tra i 25 e i 35 anni. I sintomi dell'endometriosi sono a volte insopportabili e consistono in dolore pelvico, a volte anche cronico, dolori mestruali, dolore nei rapporti sessuali, alterazioni dell'alvo, endo-belly (pancia gonfia), stanchezza fisica cronica, emicrania, difficoltà alla procreazione.