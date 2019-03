04 marzo 2019

News

Salute e sport invernali: le raccomandazioni degli esperti

Praticare attività sportiva tutto l'anno è molto utile per migliorare il benessere psicofisico, ma secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità è proprio durante i mesi invernali che aumenta il rischio di infortuni a causa di una mancata preparazione atletica e inesperienza sul campo. La prevenzione inizia a casa con un regime alimentare corretto, un periodo di allenamento e l'acquisto di attrezzature sportive sicure. Una volta scesi in pista è fondamentale osservare le condizioni meteo, fare stretching e rimanere idratati.

Alimentazione corretta e preparazione atletica

«Praticare sport invernali senza prima sottoporsi a un adeguato allenamento rende più frequenti il rischio di infortuni. La mia esperienza diretta m'insegna che chi pratica sci alpino tende ad essere maggiormente vittima di fratture agli arti inferiori, in primis al ginocchio, e di lesioni dei legamenti, come il crociato. Chi si dedica allo snowboard invece soffre più spesso di lesioni agli arti superiori come lussazione della spalla e frattura del polso» spiega Andrea Panzeri, ortopedico Dirigente Medico presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano «Il mio consiglio è sempre quello di seguire una corretta preparazione atletica e indossare attrezzature sportive consone alle attività da seguire, soprattutto per coloro che non sono sportivi professionisti ma decidono di sciare per hobby». In caso di infortuni, per ridurre i tempi di recupero l'esperto raccomanda l'utilizzo della laserterapia: «Nella cura di questi infortuni la tecnologia laser massimizza gli effetti terapeutici e riduce i tempi di recupero soprattutto in caso di patologie acuto-croniche» conclude Panzeri.

Le raccomandazioni per evitare tali infortuni e curarli al meglio

Ecco il vademecum degli esperti per prevenire e curare gli infortuni legati agli sport invernali:

1) SEGUIRE UN REGIME ALIMENTARE CORRETTO

Osservare un regime dietetico e salutare permette di affrontare al meglio sport invernali che richiedono un grande dispendio di energia

2) EQUIPAGGIARSI CON ATTREZZATURE SICURE E IDONEE

Utilizzare strumenti certificati e della corretta misura, come sci, scarponi e casco, risulta fondamentale per evitare infortuni agli arti superiori e inferiori

3) IDRATARSI PRIMA E DURANTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Bere molta acqua prima di affrontare gli sport invernali permette di ristabilire l'equilibrio idrico del corpo

4) OSSERVARE LE REGOLE DELLA PISTA

Rispettare i regolamenti e seguire i consigli di maestri esperti è molto importante: gli infortuni più comuni riguardano infatti i neofiti che si dedicano agli sport invernali per hobby

5) PRESTARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Fare attenzione ai repentini mutamenti del meteo, al rischio di valanghe e ai forti abbassamenti di temperatura prima di scendere in pista

6) NON SCORDARSI DI FARE STRETCHING

Eseguire esercizi in grado di scaldare e allungare i muscoli consente di scongiurare stiramenti, strappi o semplici risentimenti

7) AFFRONTARE UN PERIODO DI ALLENAMENTO FISICO

Per evitare spiacevoli infortuni è fondamentale effettuare un periodo di allenamento nei mesi precedenti alla stagione invernale, migliorando il proprio benessere psicofisico

8) IN CASO D'INFORTUNIO UTILIZZARE LA LASERTERAPIA

L'ausilio della laserterapia si è rivelato utile nella cura e nel recupero in tempi più rapidi di patologie acuto-croniche.