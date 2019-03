28 marzo 2019

News

Come preservare i tatuaggi a lungo: i consigli dei dermatologi

I consigli dei dermatologi

I tatuaggi in numero

Se anche voi amate il corpo disegnato vi sarete chiesti: come è possibile preservare i tatuaggi dall'usura del tempo e dagli attacchi della luce? Si tratta di un problema che riguarda 60 milioni di europei e oltre 7 milioni di italiani.creme allaquelleperché i derivati del petrolio scoloriscono gli inchiostri del disegno.Il sole sbiadisce i colori ed è bene usare deicon un fattore di protezione solare (Spf) di 30 o più. Le indicazioni prevedono di applicare sul disegno la protezione solare 15 minuti prima di esporsi al sole e riapplicarla almeno ogni due ore.Le(da utilizzare il meno possibile) schiariscono gli inchiostri. In alcune persone, la luce ultravioletta (UV) può anche reagire con l'inchiostro e provocare una reazione cutanea dolorosa.Queste le principali indicazioni per tutti i tatuati stilate dai dermatologi dell'logy per la manutenzione dei tattoo, specie nella stagione estiva.Inoltre, gli specialisti avvertono che quando si decide di fare un nuovo tatuaggio - rivolgendosi a tatuatori professionisti e in possesso dell'idoneità - meglio farlo sulla pelle libera da nei perché il disegno può rendere più difficile diagnosticare i primi segni di cancro della pelle In Italia sono circa 7,7 milioni i tatuati, il. Una ricerca su 8000 soggetti condotta dall'Istituto superiore di sanità nel 2017 ha mostrato poi che in Italia i tatuaggi sembrano essere(13,8 per cento delle intervistate) che amano scritte legate a poesie, canzoni e citazioni, rispetto agli uomini (11,7 per cento) che chiedono disegni che rimandano alla forza e alla potenza e che gli uomini preferiscono tatuarsi braccia, spalle e gambe mentre le donne soprattuttoI dati di un'indagine europea del febbraio 2018 affermano che nel Vecchio Continente i tatuati sono circa 60 milioni con percentuali che variano da Paese a Paese. In Lussemburgo, per esempio, la percentuale sfiora il 60 per cento e in Ungheria, il 50 per cento. Ci sono meno tatuati in Germania e Polonia con valori intorno al 9 per cento. A richiedere un tatuaggio sul corpo sono le persone fra i 18 e i 44 anni anche se il primo tattoo viene fatto, solitamente, verso i 25 anni e il